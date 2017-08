Bogdan Chitic

Desfășurat la Kragujevac, în Serbia, în perioada 1-11 august, campul internațional de baschet „Cross Over 2017” a reprezentat prilejul perfect pentru câțiva dintre juniorii legitimați la Ploiești Basketball de a îmbina utilul cu plăcutul, alături de jucători și antrenori de pe întregul continent european și nu numai. Zeci de copii aparținând grupelor de baby și minibaschet ale Ploiești Basketball, alături de antrenorii Elena Stan, Ivan Gemaljevic și Zoran Mladenovic, dar și de președintele Ionuț Urzeală au bifat o experiență deosebită la 140 de kilometri de capitala Serbiei, într-un cadru natural feeric și având la dispoziție toate facilitățile oferite de Complexul Sportiv „Șumarițe”.

Alături de sute de sportivi și antrenori din peste 20 de țări din Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, juniorii ploieșteni au avut parte de cursuri intensive de baschet, dar și de multă distracție și relaxare, la bazin sau în împrejurimile campului. În ultima zi, micuții baschetbaliști s-au afirmat și în cadrul unor jocuri școală propuse de către organizatori, câștigând aproape toate partidele în care au fost implicați, spre mulțumirea antrenoarei Elena Stan, care a avut numai cuvinte de laudă la adresa gazdelor întregului eveniment.

„Condițiile întâlnite aici ne determină, cu siguranță, ca și la anul, în aceeași perioadă, să ne întoarcem la Kragujevac pentru a explora, din nou, toate resursele locului, în materie de organizare, condiții excelente și profesionalism. După cinci ani petrecuți în diferite locații, pot spune cu certitudine că și vara viitoare vom reveni cu drag pe aceste meleaguri”, a declarat Elena Stan.

S-au întors la antrenamente

După aproximativ șase săptămâni de pauză, juniorii de la Ploiești Basketball s-au întors la antrenamente, pe plan local. Începând de luni, 14 august, și până vineri, 8 septembrie, micuții baschetbaliști legitimați în cadrul clubului se vor pregăti sub atenta supraveghere a antrenoarelor Elena Stan și Bianca Barbu, asta în vreme ce tehnicianul sârb Zoran Mladenovic se va întoarce în țară în jurul datei de 25 august și se va ocupa de grupa „mini 2” – alături de care a fost la Mangalia la Campionatul Național, în ultimele două săptămâni ale cantonamentului.

De la jumătatea lunii septembrie, conducătorii clubului, alături de staff-ul tehnic vor stabili programul fiecărei grupe de baby și minibachet, de menționat fiind faptul că juniorii de generație 2005 vor fi cedați, cel mai probabil, sub formă de împrumut la CSȘ Ploiești pentru a participa în Campionatul Național „U13”. Această decizie survine ca urmare a faptului că, din rațiuni financiare, Ploiești Basketball nu va putea înscrie, în acest an, o echipă în întrecerea națională, la această categorie de vârstă. În schimb, fosta formație „U13” a CSU Ploiești, pregătită de Elena Stan, ocupanta locului 8 în sezonul trecut, va face trecerea la „U14”, începând cu această toamnă.