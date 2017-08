Comisia de anchetă a alegerilor din 2009 a decis, ieri, să elaboreze o serie de propuneri de modificare a legislaţiei actuale în sensul sporirii atribuţiilor comisiilor parlamentare de anchetă, astfel încât aceste foruri să beneficieze de pârghii pentru a-şi îndeplini obiectivele. „Am decis că, având în vedere că această comisie de anchetă a dat naştere la trei decizii ale CCR care au creat practic precedent şi au instituit pincipiul colaborării loiale între instituţii, faptul că acele anchete – judiciară şi parlamentară – pot coexista, care au statuat cu privire la obligativitatea persoanelor să se prezinte, şi alte asemenea, deciziile CCR vor fi prinse într-o propunere de modificare legislativă şi se va face vorbire despre aceasta în raportul final. Asta s-a votat”, a precizat preşedintele Comisiei, deputatul PSD Oana Florea. Întrebată, concret, ce modificări legislative vor fi propuse şi ce legi sunt avute în vedere pentru a fi modificate, Oana Florea a precizat că deciziile CCR respective vor fi prinse într-o legislaţie ulterioară, referitoare la regulamentul de funcţionare a comisiilor de anchetă. „Pe lângă raportul final cu privire la obiectivele care ne-au fost date prin hotărârea Parlamentului, am hotărât ca tot ceea ce CCR a stabilit prin cele trei decizii să fie prins într-o legislaţie ulterioară referitor la activitatea comisiilor de anchetă parlamentară. Pentru că, iată, din experienţa de până acum, am văzut ceea ce funcţionează, ce nu funcţionează, şi am descoperit că nu avem pârghiile legale necesare pentru a ne atinge cu adevărat obiectivul pentru care am fost înfiinţaţi. O să vorbim de regulamentul de funcţionare al comisiilor de anchetă”, a spus Oana Florea. Ea a arătat că aceste modificări legislative vor conţine inclusiv măsuri ca persoanele care au obligativitatea să se prezinte la comisii şi nu o fac să fie afectate de repercusiuni – fie să-şi piardă funcţia, fie să primească amendă. „La acest moment nu avem pârghiile necesare, nu putem obliga oamenii să vină. Acum am invitat şi ce am obţinut? Nimic. Avem vreo informaţie la momentul acesta? Nu. Trebuie să instituim un mecanism. Dacă nu putem să ne facem treaba şi suntem împiedicaţi, mai bine nu mai facem comisie de anchetă. În mod clar se impun modificări legislative de sporire a atribuţiilor comisiilor de anchetă”, a subliniat Oana Florea. Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a refuzat în mod repetat să se prezinte la audieri în faţa comisiei. Gabriel Oprea, Florian Coldea şi Ana-Maria Pătru nu au dat curs invitaţiei de a fi audiaţi, dar au transmis poziţiile lor în scris.