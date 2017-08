Violeta Stoica

Ploieștiul trece din nou prin probleme care se pot transforma într-un adevărat coșmar în cazul în care nu va fi deblocată situația actuală a procedurilor de achiziție pentru curățenie căi publice, deszăpezire și dezinsecție. Astfel, peste două milioane de metri pătrați de străzi, la care se adaugă circa 680 de mii de metri pătrați de trotuare ar putea să rămână troienite în iarnă, toate cele 911 căi publice fiind – până la căderea primei zăpezi – și sub amenințarea maldărelor de gunoi dacă nu se va relua mai repede procedura suspendată în prezent pentru parafarea contractului de prestare a acestor servicii.

În aceeași situație de blocaj este și procedura de achiziție a serviciilor de dezinsecție și deratizare, suspendarea licitației fiind valabilă și în acest caz. Contestațiile la documentația de atribuire, respectiv la caietele de sarcini, au curs gârlă în ambele proceduri de achiziție, iar acum se așteaptă deciziile Consiliului Național de Soluționare a Constestațiilor care să arate ce este de făcut în privința celor două licitații extrem de importante pentru Ploiești.