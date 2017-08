Bogdan Chitic

Singura reprezentantă ploieșteană pe tabloul masculin al Campionatului Național de baschet „sub 13 ani”, în sezonul viitor, formația Clubului Sportiv Școlar, antrenată de Ionuț Ivan, caută să-și definitiveze lotul în perspectiva ediției ce va urma. Baschetbaliștii ploieșteni au avut doar o săptămână de vacanță, după încheierea Ligii Naționale de minibaschet de la Mangalia, în perioada 8-15 iulie, după care s-au întors la antrenamente sub comanda tehnicianului Ionuț Ivan, care are în acest moment la dispoziție un lot numeros de jucători.

„Având în vedere că suntem singura echipă masculină ploieșteană înscrisă în Campionatul Național la această categorie de vârstă, îmi doresc să alcătuim un lot cât mai valoros de jucători, alături de care să facem o figură frumoasă în sezonul ce va urma.

În ultima săptămână, am primit nu mai puțin de 8 noi jucători de generație 2005 de la Ploiești Basketball, prin Ionuț Urzeală, astfel încât, la momentul actual, mizez la antrenamente pe 16 baschetbaliști. Chiar și în aceste condiții, mai aștept câțiva băieți care să ne ajute în sezonul ce va urma, ținând cont că perioada de transferuri se încheie pe data de 18 septembrie. Pentru moment ne desfășurăm antrenamentele, în fiecare zi, la Sala Sporturilor Olimpia, pe pista de atletism și pe terenul de baschet din spatele arenei, acum lucrând mai mult pe partea fizică, unde am constatat că suntem cu toții deficitari. În principiu, dacă se va păstra același registru de anul trecut, vom beneficia de poziții de antrenament la Sala Sporturilor Olimpia, Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” și Colegiul „Spiru Haret”. Îmi doresc să definitivez lotul cât mai repede posibil, pentru a-i putea omogeniza pe băieți până la startul campionatului”, ne-a declarat antrenorul Ionuț Ivan.

În sezonul trecut, la categoria „U13”, CSȘ Ploiești a făcut parte din grupa a 3-a de calificare, încheind prima parte a sezonului cu un bilanț de două victorii și opt înfrângeri. Ulterior, pe segmentul fazei de clasificare – grupa valorică C – gruparea ploieșteană a terminat pe poziția secundă în grupa a 6-a, cu două victorii și patru înfrângeri, în spatele liderului neînvins BC Slam București (6-0).