Judecătorul către acuzată:

– E adevărat că v-aţi lovit soţul în cap cu tigaia?

– E perfect adevărat!

– Şi nu aţi regretat?

– Ba da, că era tigaia cea nouă…

* * *

El către ea:

– Am citit undeva că struţul are vederea foarte proastă, iar stomacul lui poate să digere chiar şi pietre…

Ea răspunde:

– Oh, ăsta ar fi bărbatul ideal!

* * *

Un preot stătea lângă un om pe patul de moarte:

– Strigă acum cu putere că te lepezi de Satana, să se ştie că nu ţi-e frică!

Niciun răspuns.

– Strigă fiule, cu toată forţa!

Linişte…

– De ce nu strigi că te lepezi de Diavol?!

– Până nu aflu în ce direcţie mă duc, nu vreau să supăr pe nimeni!

* * *

Noaptea.

Pe o stradă întunecată merge o femeie, iar de ceva timp e urmărită de un bărbat.

Femeia, ajungând la limita răbdării, se întoarce și întreabă:

– Domnule, de ce mă urmăriți?

– Acum că v-am văzut fața, și eu îmi pun aceeași întrebare.

* * *

O tipă îi scrie iubitului aflat în armată:

„Dragă John, nu mai pot continua această relaţie.

Distanţa dintre noi este prea mare.

Trebuie să recunosc că deja te-am înşelat de două ori de când ai plecat şi nu cred că este corect pentru niciunul dintre noi.

Îmi pare rău.

Te rog să îmi trimiţi înapoi poza cu mine pe care ţi-am trimis-o acum ceva vreme.

Cu dragoste, Becky.”

Soldatul cu sentimentele rănite şi ochii înlăcrimaţi le-a cerut tuturor camarazilor săi orice fel de poze pe care le au cu iubite, surori sau foste iubite şi amante.

Pe lângă poza cu Becky, John i-a trimis toate celelalte fotografii cu femei frumoase pe care le-a strâns de la prietenii lui.

Le-a strâns şi le-a trimis:

„Dragă Becky, îmi pare rău dar nu-mi pot aminti care eşti”.

* * *

Anul unei blonde:

-Ianuarie: Am dus fularul înapoi la magazin. Era prea strâns!

-Februarie: Am fost concediată de la farmacie pentru că nu am scris pe etichete conţinutul sticluţelor. Sunt nişte tâmpiţi. Le-am explicat degeaba că sticluţele alea nu intră în imprimantă.

-Martie: Sunt foarte încântată. Am terminat un puzzle în 3 luni. Pe cutie scria „între 3 şi 5 ani”.

-Aprilie: Blocată câteva ore pe scările unei clădiri, după ce s-a luat curentul.

-Mai: Am încercat să-mi fac un ceai. Instrucţiuni greşite: o ceaşcă de apă nu încape într-un pliculeţ din ăla.

-Iunie: Am încercat să fac ski nautic. Nu am putut găsi vreun lac să aibă pantă!

-Iulie: Am pierdut o competiţie de înot stil fluture. Nu am aripi!

-August: M-am udat fleaşcă după ce m-am încuiat pe dinafara maşinii. Aceasta s-a umplut cu apă, fiind decapotabilă.

-Septembrie: Marea Roşie e vopsită, nu?

-Octombrie: Computerul meu e defect. Nu găsesc tasta „any key”.

-Noiembrie: Am gătit curcan timp de 2 zile. Reţeta spunea o oră per kilogram, iar eu cântăresc 55 de kilograme.

-Decembrie: Nu am putut să sun la urgenţă. Am găsit butonul 1, dar telefonul ăsta idiot nu are tasta 12!

* * *

Curs de supravieţuire

Curs special pentru femei organizat de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

Tema: Dezvoltarea funcţiunilor creierului la femeia modernă.

Scop: Participantele vor fi confruntate cu o experienţă fascinantă (folosirea creierului).

Condiţii: Voinţa de a învăţa ceva nou (chiar dacă se va dovedi a fi ceva greu).

Durata: Brunete 1,5 luni fiecare modul

Roşcate: 3 luni fiecare modul

Blonde: 6 luni fiecare modul

Cursul conţine 4 module

Modulul I

1) Acceptarea soartei: m-am născut femeie

2) Cunoaşterea locului de desfăşurare a vieţii: bucătăria

3) Cum păstrez ordinea în poşetă? (sub control strict)

4) Cum fac cumpărături în mai puţin de 4 ore: noţiuni elementare

5) Păstrarea limitelor: Cum mă machiez corect

6) Curs de programare I (toate categoriile): folosirea cuptorului cu microunde

7) Curs de programare II (numai brunetele şi roşcatele): Videorecorderul

Modulul II

1) Ecuaţia cu o necunoscută: Automobilul

2) Exerciţii de dinamica grupului: Ce trebuie să fac când stăm în maşină

3) Parcarea, Partea I: Noţiuni elementare

4) Parcarea, Partea II: Manevre

5) O adevărată provocare: Frâna şi acceleraţia.

6) Cutia de viteze. Descriere completă (pentru blonde numai cutia automată).

7) Folosirea corectă a semnalizatorului.

8) Noţiuni elementare de fizică: Corpuri în mişcare

9) Adevăruri optice: Luminile roşie, galbenă şi verde ale semaforului.

10) Curs special: Parcarea în garaj.

11) Ecuaţia cu mai multe necunoscute: Cutia de scule

12) Curs de supravieţuire I: Unde se află lumina de avarie

13) Curs de supravieţuire II: Schimbarea unui cauciuc

14) Curs de supravieţuire III: Schimbarea mai multor cauciucuri (Da, este posibil!!)

15) Curs de supravietuireIV: Verificarea cu succes a nivelului uleiului şi a apei.

Modulul III

1) Noţiuni elementare: Nicio cucerire a tehnicii moderne nu mă va putea ridica la nivelul bărbatului

2) Vocabular I: Definiţia cuvântului DA. Corectarea exerciţiului ?Eşti gata??

3) Vocabular II: Definiţia noţiunii 5 Minute

4) Sociologie: Fotbalul nu este un sport, ci o religie.

5) Drept cetăţenesc şi morală I: Discuţiile bărbaţilor despre tema fotbal

6) Drept cetăţenesc şi morală II: A nu te amesteca niciodată în aceste discuţii

7) Cum evit întrebările inutile (de ex.: ?Mă iubeşti???, Sunt frumoasă??, ?Am ceva special??)

8) Adevăruri zilnice: Şi femeile râgâie, exerciţii în grup.

9) Adevăruri zilnice: Bărbieritul (curs intensiv pentru brunete): Partea bărbătească a femeii

10) Comportamentul la cumpărături: Cardul Visa, Definirea noţiunii de limită de sumă

11) Comportamentul la cumpărături: Şi eu pot căra naveta de bere

12) De ce mama nu e binevenită la noi? (1000 de studii de caz)

Modulul IV

1) Telefonul: Când trebuie să închid? Exerciţii de grup: 4 femei/telefon(nu uitaţi sacul de dormit)

2) Machiajul: Metamorfoza femeii

3) Terapie TV I: Şi fără telenovele se poate trăi!

4) Terapie TV II: Filmele de dragoste sunt pură ficţiune şi nu realitate

5) Eu şi corpul meu: Legea gravitaţiei

6) Oglinzile nu mint: Mă accept aşa cum sunt.

* * *

Reclama e sufletul comerţului

”Ca să vinzi un lucru greu vandabil, spune-i unei femei că e un chilipir şi unui bărbat că e deductibil…”

* * *

Ceartă în cuplu:

Ea:

– Auzi iubitule, una ca mine nu mai găseşti.

El:

– Auzi fă… una ca tine nu mai caut!

* * *

Noaptea, pe o stradă pustie, o maşină intră într-un stâlp. Din maşină coboară trei bărbaţi, cărora li se cam împleticeşte limba.

– Halal vouă! exclamă un poliţist sosit la faţa locului. Conducere în stare de ebrietate!!

Care dintre voi a fost la volan?

– N…ni..ci unul, mormăie unul dintre ei. Eram toţi pe banca din spate.

* * *

Vine un ziarist la sediul PSD.

Vreau să vorbesc cu domnul Geoană, Preşedintele României!

Ne pare nespus de rău, dar domnul Geoană nu este preşedintele României!!

Ziaristul mai vine de două ori şi primeşte acelaşi răspuns.

La a patra oară portarul îi spune;

Domnule eşti bolnav !! ţi-am spus deja de trei ori că domnul Geoană nu este preşedintele României!!

Da, spune ziaristul – dar nu mă pot sătura să aud acest lucru din gura dvs.!!

* * *

– Odată cu mâna fiicei mele, ginerele mi-a cerut un împrumut de zece mii de dolari şi maşina, până o să-şi cumpere el una nouă.

– Şi ce ţi-a înapoiat din toate astea?

– Pe fiică-mea.

* * *

La capătul unui sat, un anticar se întâlneşte cu doi poliţişti.

-Spune-mi, bătrâne! întreabă unul dintre ei. Cât timp este necesar pentru ca cineva să devină un bun anticar?

Bătrânul anticar se gândeşte, după care răspunde:

-Un an.

Poliţistul întreabă mai departe:

-Şi dacă nu învaţă într-un an ?

Bătrânul se gândeşte şi îi răspunde:

-Atunci încă un an.

Poliţistul nu este satisfăcut nici de acest răspuns şi întreabă :

-Dar dacă nici aceşti doi ani nu sunt suficienţi?

Bătrânul răspunde dintr-o dată:

-Atunci, poate să devină poliţist!