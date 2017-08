Petre Apostol

Jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan, clasată pe locul 127 WTA, a ratat să avanseze în sferturile de finală ale turneului de la New Haven, din Connecticut (Statele Unite ale Americii), de categorie Premier, dotat cu premii în valoare totală de 710.900 de dolari.

Sportiva de 24 de ani reuşise să se califice pe tabloul principal al turneului disputat pe suprafaţă rapidă, după trei meciuri în mai puţin de 24 de ore, în care le-a învins pe Gabriela Dabrowski (Canada, locul 301 WTA), scor 6-4, 6-4, Johanna Larsson (Suedia, locul 56 WTA), scor 6-3, 6-7(3), 6-4, şi Kateryna Bondarenko (Ucraina, locul 109 WTA), scor 6-2, 6-2.

Iar, în turul întâi al turneului din Connecticut, Ana Bogdan a obţinut o victorie importantă, eliminând-o pe a cincea favorită a competiţiei, rusoaica Elena Vesnina (locul 18 WTA), scor 7-5, 7-5, cea care o învinsese, la începutul anului, în runda inaugurală de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului.

Miercuri, pentru un loc în sferturile de finală, jucătoarea prahoveană a evoluat împotriva belgiencei Kirsten Flipkens (locul 76 WTA), care, de asemenea, fusese prezentă pe tabloul calificărilor, iar în primul tur o învinsese pe ucraineanca Lesia Tsurenko (locul 30 WTA), scor 6-2, 6-3.

Sportiva prahoveană a avut un debut de meci de coşmar, câştigând un singur punct în cinci ghemuri. Şi-a revenit de-abia pe final de set, adjudecându-şi ghemul pe propriul serviciu, dar a fost prea târziu, Flipkens impunându-se cu scorul de 6-1, în primul act.

În al doilea set, Ana Bogdan a început mult mai bine, câştigând cinci din primele şapte puncte disputate, dar tot sportiva din Belgia a reuşit să se desprindă, ulterior, la scorul de 4-2. Jucătoarea din Sinaia nu a cedat, răspunzând prin trei ghemuri la rând câştigate, preluând conducerea în set. Niciuna dintre sportive nu a mai reuşit, apoi, să se distanţeze, astfel că s-a ajuns la tiebreak. Iar Kirsten Flipkens a găsit soluţiile mai bune, impunându-se cu 7-1, obţinând victoria, după o oră şi 38 de minute de joc.

Pentru Ana Bogdan poate reprezenta, însă, momentul revenirii, după două înfrângeri consecutive în primul tur al calificărilor la turnee de categorie Premier 5, fiind un moment propice, deoarece este chiar înainte de startul ultimei competiţii de Mare Şlem, US Open, unde va fi prezentă direct pe tabloul principal.

Pentru prezenţa în turul secund la New Haven, sportiva prahoveană va primi 80 de puncte în clasamentul mondial, urmând să realizeze un salt important, până în jurul locului 108, cea mai bună poziţie a sa în ierarhe fiind locul 104, înregistrată în 24 iulie, anul acesta.