Marcel Marin, Marian Dima

Formaţii cu pretenţii în competiţia judeţeană, CS Păuleşti şi Petrolistul Boldeşti au primit 11 goluri, împreună, din partea echipelor din eşalonul trei valoric Flacăra Moreni şi Farul Constanţa!

Flacăra Moreni, cu fostul jucător al Păuleştiului, Narcis Ţânţaru, în efectiv a trecut cu 6-1 de CS Păuleşti, pe terenul echipei dâmboviţene.

Drăgan, A. Neguţ, Rosciugă, Mocanu, L. Plăcintă şi B. Negrea au punctat pentru gazde, golul prahovenilor venind de la Andrei Ciobanu, după un start de meci de coşmar pentru elevii lui Iulius Mărgărit, conduşi cu 2-0 încă din min. 4 al întânirii.

Au evoluat echipele:

Flacăra: Curchi – Parghel, Matei, Oprea, Palamariu – M. Plăcintă, Rosciuga – Drăgan, Tocan, Țânțaru – A. Neguț. Au mai jucat Sârbu – Mocanu, A. Costache, Timofte, G. Preda – L. Plăcintă, B. Negrea – Stanciu, Manea, A. Negrea – Ene. Antrenor: Gabi Paraschiv.

CS Păuleşti: Rădulescu – Ţugui, Lungu, Pripu, M. Cristian – L. Dumitru, Cocu, Bărăgan, Butufei, A. Damian – Ciobanu. Au mai intrat: Isar, N. Copilu (ex CSO Plopeni, în probe), Zamfir, Panait, Manole (AFC Rapid – în probe), Arnăutu, Neacşu. Antrenor: Iulius Mărgărit.

Următorul amical pentru Flacăra va fi sâmbătă, cu Astra 2, în timp ce, pentru Păuleşti, este foarte posibil ca finalul săptămânii să nu mai aducă o ultimă repetiţie înaintea debutului în Liga A. Motivul este acela că echipa din Păuleşti îşi va muta “magazia” la Cocoşeşti, acolo unde va şi juca primele două-trei meciuri oficiale pe teren propriu, în condiţiile în care se lucrează la stadionul din Păuleşti pentru mărirea suprafeţei de joc şi montarea instalaţiei de irigare. Iniţial, Păuleştiul a vrut să închirieze, pentru primele meciuri, baza Conpet, dar aici, deja, sunt Petrosport şi AS Strejnic, apoi a căzut şi varianta Plopeni, astfel că se va apela la “vecinii” din Cocoşeşti.

Eşec la scor înainte de Memorialul Viorel Mateianu

Echipa Petrolistul Boldeşti a fost bătută la scor, 5-1 de… Farul familiei Grigoraş! Aflaţi în cantonament pe Valea Prahovei, cei de la Constanţa au susţinut un amical la Boldeşti, formaţia care se vrea continuatoarea tradiţiei celor de la Farul – echipă pregătită de Petre Grigoraş – învingând cu 5-1 “Boldeştina”, patru dintre goluri purtând chiar semnătura fiului antrenorului – Alexandru, fost prim-divizionar la Pandurii Tg. Jiu! “Am plătit tribut unor greşeli mari şi a lipsei de experienţă. Vrem să întinerim echipa, dar este greu, foarte greu, mai ales când apar şi accidentări, unii dintre jucători pleacă la muncă şi altele de acest gen” – spune antrenorul Marian Ilie, care a folosit în acest joc următoarea formulă de echipă: L. Dinu – Toader, Lungu, Ionescu, Stanca – Stoica, M. Tudor, E. Costache, Dr. Petre – A. Ilie, M. Ene, acesta din urmă fiind şi marcatorul “golului de onoare” pentru Boldeşti. Pe parcursul partidei, Ilie a introdus şi o serie de juniori formaţi la Boldeşti, precum Barbu, Merluţean, Cristi Petre, Robert Ion, Andrei Alexe.

De astăzi, la Boldeşti începe Memorialul “Viorel Mateianu”, programul primei zile a competiţiei fiind stabilit deja.

Astfel, de la orele 16,30, gazdele de la Petrolistul Boldeşti dau piept cu Avântul Mănciu (meci care putea fi…. finala competiţiei), iar de la orele 18,30, moldovenii de la Leova vor juca împotriva grupării Unirea Urlaţi.

Sâmbătă, dimineaţă, la 9.30, începe finala mică, meci care va opune învinsele din prima zi, iar de la 11,30 se va disputa finala turneului.

De menţionat şi că Farul îşi va continua seria amicalelor, tot cu meciuri în Prahova, CS Băneşti (sâmbătă) şi Sportul Câmpina (duminică), fiind adversarele constănţenilor.

Blejoiul şi Văleniul au umplut poarta Urlaţiului

Unirea Urlaţi are în program 4 partide amicale în această săptămână. Noua echipă a lui Bucurel Dîrman a jucat la Blejoi şi Văleni, marţi şi miercuri, apoi, de astăzi, participă la Memorialul “Viorel Mateianu”.

La Blejoi, unde Urlaţiul nu a avut câţiva jucători importanţi, precum Bălaşa şi Nicolae Ghiţă, gazdele s-au impus cu 7-0 prin golurile marcate de Vali Iordache, Ghinea – două goluri, Cr. Vasile, M. Anghel D. Badea şi I. Burchi – penalty.

Au evoluat echipele:

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – C. Stoica, V. Iordache, Filip, Ghinea – Ir. Dumitru –

C. Mihăiţă, Pîrvu, Vl. Badea, M. Anghel – Cr. Vasile. Au mai jucat: A. Ioniţă – D. Badea, Anton, Ursu, Enciu, I. Burchi, Moise, Ruptureanu. Antrenor: Răzvan Vlad.

Unirea: Pandelescu – R. Adrian, Chirilă, Dobre, Stan – V. Dinu, Pavel, Iliescu, C. Andrei – Cl. Ilie, D. Dumitru. Au mai jucat: I. Costeanu, E. Nicolae, Dicu, V. Ghica, Tigău. Antrenor: Bucurel Dîrman.

Apoi, miercuri, CSO Teleajenul Văleni a administrat un 8-0 aceleiaşi echipe, goluri marcate de Micu – 2, Cruceru – 2, Dudulescu – 2, Minoiu şi Cernea!

Pentru echipele mai sus menţionate urmează amicale şi la finalul săptămânii, ultimele repetiţii înainte de startul Ligii A fiind, pentru CS Blejoi, cu AS Măgura Slănic, sâmbătă, iar pentru vălenari cu Viitorul Olteni (duminică).