Bogdan Chitic,

foto: Cătălin Soare (cronosmedia.ro)

Baschetbalistul ploieştean Vlad Negoiţescu (26 ani) va continua să îmbrace şi în următoarele două sezoane tricoul vicecampioanei României, Steaua CSM EximBank Bucureşti. „Nego” a sosit la gruparea din Capitală în vara anului trecut, după un prim sezon petrecut în afara Ploieştiului, la SCM U Craiova, şi a evoluat în 32 de partide pentru formaţia „roş-albastră”, având medii de 3 puncte şi 1.2 recuperări, în aproximativ 8 minute petrecute pe parchet.

„Pentru mine a fost un sezon destul de prolific din punct de vedere individual, deoarece am apucat să joc în câteva meciuri importante, în special după venirea tandemului Toijala – Ocokoljic la cârma echipei. Drept dovadă, oamenii de acolo au fost mulţumiţi de mine şi mi-au oferit şansa unei noi înţelegeri. Ca şi echipă, am regăsit un nucleu puternic, între care şi câţiva jucători, antrenori sau persoane din staff care au activitat la Ploieşti şi sperăm ca, bazându-ne pe continuitate, dar şi pe transferurile noi pe care clubul le va face, să ne batem din nou la titlu şi, de această dată, să-l şi cucerim. La Steaua am regăsit o organizaţie serioasă, la fiecare comparatiment, nişte oamenii grijulii în tot ceea ce fac şi acest lucru contează enorm”, ne-a declarat Vlad Negoiţescu.

Format în cadrul Academiei CSU Asesoft, Vlad Negoiţescu are în palmares patru titluri de campion cu formaţia ploieşteană (2012, 2013, 2014, 2015), o Supercupă a României (2014), precum şi două campanii continentale în EuroCup. Un alt fost jucător aplaudat la scenă deschisă în „Olimpia”, lituanianul Marius Runkauskas (31 ani), a parafat, la rândul său, o înţelegere valabilă pe următoarele două sezoane cu Steaua, în vreme ce antrenorul care a adus ultimul titlul la Ploieşti, sârbul Sasa Ocokoljic (40 ani), va continua şi în sezonul viitor pe banca bucureştenilor, urmând să ocupe rolul de secund al finlandezului Jukka Toijala.