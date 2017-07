Petre Apostol

În acest weekend, demarează cea de-a doua jumătate a sezonului în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, staţiunea montană Sinaia fiind gazda etapei a cincea din competiţia anuală organizată de Federaţia Română de Automobilism Sportiv. Ajuns la cea de-a IX-a ediţie, „Trofeul Sinaia” se desfăşoară, ca de obicei, cu sprijinul Primăriei Sinaia şi al Clubului Sportiv Carpaţi Sinaia.

Din această dimineaţă, caii putere ai bolizilor de concurs se vor dezlănţui pe străzile din Sinaia, astăzi fiind programate sesiunile de recunoaştere şi de antrenamente. Concursul propriu-zis, care va consta în două manşe, va avea loc mâine, prima parcurgere cronometrată a traseului urmând să înceapă de la ora 13:15, iar cea de-a doua – de la ora 15:30. Festivitatea de premiere va fi organizată mâine, la ora 18:15, la Centrul Internaţional de Conferinţe din cadrul Casino Sinaia (Bd. Carol I nr. 2).

La ediţia din acest an a Trofeului Sinaia s-au înscris 83 de piloți și 4 echipe. De menţionat că, pentru prima dată, primarul oraşului Snaia, Vlad Oprea, nu va fi prezent la start, după cum a declarat: „Trofeul Sinaia ajunge anul acesta la cea de-a IX-a ediție. Un drum lung, multe poveşti frumoase, câteva accidente, emoții, cupe, podiumuri, secunde pierdute sau câștigate. Este primul an în care nu pot fi lângă voi: piloți, public, organizatori. O problemă medical – două ligamente și-un genunchi temporar imobilizat – mă vor ține pentru prima dată departe de acest eveniment. Vă doresc multă baftă, putere de concentrare și vreme bună! Mulțumim tuturor partenerilor pentru ajutor și susținere. Fie să câştige cei mai buni!”.

Se anunţă o luptă foarte interesantă pentru victoria din clasamentul general, unde, după primele patru etape, cinci piloţi se găsesc despărţiţi de numai 15 puncte, câştigătorul ultimelor două ediţii ale Trofeului Sinaia, Paul Andronic, fiind lider, cu un total de 60 de puncte. Cu toate acestea, este singurul dintre primii patru piloţi clasaţi care nu a înregistrat o victorie de etapă în sezonul actual, fiind urmat de Bogdan Cuzma (la doar două puncte), Lucian Răduţ (la zece puncte), Andrei Dumitrescu (tot la zece puncte), respectiv fostul lider al ierarhiei – bulgarul Lyuben Kamenov.

Cu singurul monopost din competiţie, Tatuus, nepotul legendarului Marin Dumitrescu, Andrei Dumitrescu, urmăreşte să îşi extindă seria victoriilor consecutive, acesta câştigând precedentele două etape ale campionatului.

Ar fi de menţionat şi faptul că liderul campionatului la clasa 2 roţi motrice (F2), Gabriel Ene, va sărbători patru ani de la prima sa participare în competiţia de viteză în coastă, pilotul bucureştean debutând în 2013 cu un model Dacia Logan, în prezent fiind la volanul unei maşini Honda Civic EP3. Câştigător în două dintre cele patru etape ale sezonului, Ene conduce clasamentul cu un avans de 13 puncte faţă de Claudiu Ciucă.

Etapa de la Sinaia este singura din calendarul campionatului care se desfăşoară în totalitate pe traseu urban, traversând străzile Eroilor, Mănăstirii, Furnica, Calea Codrului, Drum Nou Cota 1400, zonă care va fi închisă astăzi şi mâine circulaţiei publice, în intervalul orar 5.00 – 20.00, respectiv 5.00 – 18.00.

Traseul are o lungime totală de 3.015,2 metri și o diferenţă de nivel de la start la sosire de 163,3 metri, o pantă maximă de 8%, zona de finiş fiind programată la altitudinea de 1001 metri.