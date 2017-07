Petre Apostol

Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploieşti a mai realizat un transfer în vederea formării lotului pentru sezonul viitor competiţional, unul în care, pe lângă Divizia A1 şi Cupa României, va mai evolua, din nou, şi în CEV Challenge Cup. Antrenorii Sergiu Stancu şi Mădălin Marinescu, aflaţi pentru al doilea sezon în această formulă, îl vor avea în echipă şi pe olandezul Gijs Jorna, care evoluează pe postul de extremă/trăgător secund.

Născut la 30 mai 1989, la Enkhuizen, Jorna are 1.96 m şi 85 kg, iar detenta la atac este de 3.40 m, în vreme ce detenta la blocaj este de 3.10 m, principala sa calitate pentru care managerii clubului ploieştean l-au remarcat reprezentând jocul său la preluare.

Noul jucător al ploieştenilor soseşte după un sezon foarte bun avut cu Chaumont Volleybal 52, cu care a devenit campion naţional în Franţa, în timp ce în CEV Challenge Cup a fost finalist, formaţia franceză pierzând dubla manşă cu ruşii de la Fakel Novy Urengoy.

Voleibalistul olandez a debutat la VV Madjoe, în localitatea sa natală, evoluând, în Olanda, şi pentru HVA Amsterdam. Din 2010 a trecut graniţa în Hexagon, evoluând un sezon la Saint Quentin Volley, în prima ligă franceză, pentru a se muta, apoi, în Belgia, unde a jucat până în 2016, cea mai mare perioadă fiind petrecută la Topvolley Callant Antwerp.

Cel mai bun sezon cu echipa belgiană l-a înregistrat în 2014/2015, când a evoluat şi în grupele Ligii Campionilor şi a fost finalist în Cupa Belgiei. În sezonul următor s-a transferat la Noliko Maaseik, tot în Belgia, după care a revenit în Franţa, la Chaumont Volleybal 52.

Gijs Jorna este, de asemenea, component al lotului naţional al Olandei, reprezentând ţara sa încă de la nivelul de juniori, din 2007. Din 2010 a fost cooptat în Naţionala de seniori, evoluând în Liga Mondială (locul 11), având, până în prezent, peste 150 de selecţii în prima reprezentativă, jucând, până de curând, pe postul de libero.

Chiar săptămâna trecută a evoluat sub culorile ţării sale în cadrul turneului final din Liga Mondială, grupa a II-a valorică. După ce, în urmă cu un an, ocupa locul al treilea, ratând la limită promovarea în prima grupă valorică, nici de această dată Olanda nu a reuşit să ajungă în finală, ocupând locul al patrulea, la turneul final disputat în Australia. Cu echipa Olandei, Jorna s-a clasat pe locul al nouălea la ediţia precedentă a Campionatului European, organizată în 2015.