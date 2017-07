Marcel Marin, Bogdan Chitic

Încă trei echipe din Liga A Prahova – CSO Teleajenul Vălenii de Munte, Petrolul Băicoi şi AFC Brebu – au „semnat condica” primelor jocuri de verificare din presezon. Mai jos vă prezentăm rezultatele înregistrate şi componenţa echipelor, cu menţiunea că, deocamdată, la Petrolul Băicoi continuă starea de incertitudine, cei mai mulţi dintre jucătorii valoroşi, care aveau salarii, plecând de la divizionara D, după informaţiile referitoare la cedarea locului din primul eşalon judeţean către CS Câmpina.

Tinereţea Izvoarele – CSO Teleajenul Vălenii de Munte 1-2

Au marcat: N. Filipoiu (90) / L. Cernea (17, 40).

CSO Teleajenul Vălenii de Munte: G. Şerban – M. Savu, Fl. Savu, Al. Ştefan, C. Neculae – V. Micu – A. Neacşu, L. Cernea, Al. Dudulescu – L. Cruceru, I. Tănase. Au mai jucat: Şt. Rădulescu, C. Beznea, A. Stanciu, I. Minoiu. Nu mai fac parte din lot: Sergiu Toader, Alexandru Lungu (ambii, plecaţi la Petrolistul Boldeşti), Ionuţ Milu, Mihai Grigore (ambii, plecaţi la AS Starchiojd). Antrenor:

Claudiu Toader. Următorul meci amical: sâmbătă, 22 iulie, cu Unirea Teleajen.

Petrolul Băicoi – Unirea Teleajen 6-4

Au marcat: I. Ivan (2), A. Păun (2), C. Mititelu, E. Mărăcineanu / R. Mălăescu, C. Copcealău, L. Dobre, R. Constantinescu.

Petrolul Băicoi: M. Lixandru – N. Leca, G. Matei, M. Erzea – M. Stanciu, A. Petruţ, E. Mărăcineanu, M. Ion, A. Mocanu – I. Ivan, I. Nicolae. Au mai jucat: C. Mititelu, A. Păun, C. Istrate. Antrenor: Mihai Negreanu. Următorul meci amical: sâmbătă, 22 iulie, cu AFC Brebu.

AFC Brebu – Viitorul Proviţa de Sus 4-2

Au marcat: I. Zaibert (2), Plumb, Rada / Ov. Movileanu (2).

AFC Brebu: Stănulescu – Fl. Stoica, Marcu, Zaibert, Ciubotaru – Ene, Oprică, Plumb, Rada I – Rada II, Bucura. A mai jucat: Al. Bucurică. Au lipsit: V. Bunea, B. Dumitru, Budileanu, Pancovici. Antrenor: Robert Săvulescu. Următorul meci amical: sâmbătă, 22 iulie, cu Petrolul Băicoi, în deplasare.