În această după amiază, de la orele 19,00, fanii petrolişti sunt aşteptaţi să fie alături de echipa lor de suflet, cu prilejul primului antrenament de dinaintea sezonului 2017-2018, care pentru Petrolul va începe pe 9 august, cu un meci în Cupa României, în timp ce Liga a III-a este programată să debuteze în ultimul week-end din august.

Octavian Grigore, alături de noul său secund – Ciprian Pura – şi de ceilalţi colaboratori din stafful tehnic, Gheorghe Liliac – antrenorul pentru pregătirea portarilor şi Marius Haită – preparatorul fizic, vor suna adunarea. La doar câteva zile după ce a împlinit 53 de ani, Tavi a primit cel mai frumos cadou posibil, din punct de vedere fotbalistic: un lot aşa cum vrea, cu mulţi jucători de valoare aduşi în această vară, o echipă cu buget considerabil pentru Liga a III-a, sponsorul Veolia Apă şi Servicii SRL asigurând 500.000 de euro, un fond de salarii la nivelul unor echipe de eşalon secund, pachete de premiere atractive pentru jucători, la câte trei meciuri disputate (cu condiţia obţinerii a minimum 6 puncte pe pachet), un proiect care şi-a găsit drumul şi are stabilitate, după doar un an, obiectivul fiind clar trasat: promovrea în eşalonul secund.

Listă lungă de achiziţii

La primul antrenament în vederea noului sezon sunt aşteptaţi şi jucătorii transferaţi în această vară, deloc puţini la număr, Petrolul aducând „o echipă întreagă”, la propriu, câţiva dintre cei nou-veniţi având în „CV” şi partide de Liga I, cum ar fi atacantul Sergiu Arnăutu (ultima dată la Luceafărul Oradea), jucătorul de bandă Alexandru Vagner (ex Concordia Chiajna), portarul Mirel Bolboaşă (ASA Tg. Mureş). În plus, au revenit Alexandru Puchea (Petrolistul Boldeşti) şi Cosmin Lambru (CS Blejoi), lista nou-veniţilor cuprinzându-i şi pe Alexandru Ciocâlteu (Dunărea Călăraşi), Marius Antoche (CS Baloteşti), Şaim Tudor (CSM Rm. Sărat, jucător din categoria celor „Under 19”, la fel ca şi Lambru) și Marius Chindriş (UTA Arad). Întăriri serioase aşadar, Tavi Grigore având chiar exces de jucători, în acest moment. Astfel că dintre cei cu care s-a terminat sezonul este posibil ca unii să plece, până la stabilirea lotului de maximum 25 de jucători, pe care se va miza în Liga a III-a, pe lista „incertitudinilor” fiind numele lui Gabi Frâncu – cel care ar putea reveni în eşalonul secund din Cipru, plus alţi câţiva jucători din „garda veche”, care sunt cu semn de întrebare.

Petrolul va avea lotul „bătut în cuie” înaintea stagiului de pregătire de la Braşov, programat în perioada 26 iulie – 4 august, când vor începe şi meciurile amicale, ASA Tg. Mureş (29 iulie), Progresul Spartac Bucureşti (9 august), CSM Rm. Sărat sau Astra 2 (18-19 august) fiind adversare stabilite deja, într-o perioadă în care echipa va începe, aşa cum spuneam, şi parcursul în Cupa României.

Surprize în stafful administrativ

În urma Adunării Generale a clubului Petrolul 52, desfăşurată săptămâna trecută, pe lista celor care se regăsesc oficial în organigrama clubului şi-a făcut loc şi Ion Cojocaru. Acesta este fost jucător al Petrolului, antrenor, în ultimii ani, la echipe din judeţ, unul dintre cei care au făcut parte dintre fostele glorii petroliste care au susţinut acest proiect. Surpriza este poziţia pe care „Coco” Cojocaru o va ocupa – acesta fiind desemnat secretarul general al clubului!