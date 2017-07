A. M.

Spectacolul “Războiul nu a început încă”, de Mikhail Durnenkov, al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești va fi prezentat în cadrul celei de-a 27-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru ce se va desfăşura între 20 şi 30 octombrie la Bucureşti. Selecția oficială a spectacolelor care vor putea fi urmărite în cadrul acestui eveniment a fost realizată recent de criticul Marina Constantinescu, directorul artistic şi selecţionerul festivalului. Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru va reuni unele dintre cele mai bune producții teatrale ale stagiunii 2016-2017. Spectacolul “Războiul nu a început încă” este regizat de Bobi Pricop, traducerea fiind semnată de Raluca Rădulescu. Decorul este realizat de Adrian Damian, costumele – de Corina Boboc, muzica- de Alexandru Suciu. Din distribuție fac parte actorii: Ionuţ Vișan, Florentina Năstase, Mihaela Popa, Bogdan Farcaș şi Cristian Popa. „Războiul nu a început încă este un spectacol presărat cu umor negru, dar de multe ori hilar despre locul în care războiul se ascunde de fapt – în casele noastre, pe străzile noastre, în inimile noastre, “potrivit unei prezentări a spectacolului de pe site-ul oficial al teatrului ploieștean.

Spectacolul va mai participa, în această toamnă, şi la cea de-a V-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru -Fest(în) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti.

Publicul prezent la Festivalul Naţional de Teatru va putea urmări 53 de spectacole prezentate de instituții și companii teatrale din toată țara, precum: Teatrul Excelsior Bucureşti, Teatrul Metropolis Bucureşti, Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, ARCUB – Centrul Cultural al municipiului Bucureşti, CNDB – Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi LINOTIP – Centru Independent Coregrafic Bucureşti, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, Teatrul „Regina Maria” și Teatrul „Szigligeti” din Oradea, Teatrul Mic, Teatrul „Nottara” Bucureşti, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, teatrele naționale din Timișoara, Sibiu, Cluj Napoca etc. Lista completă a spectacolelor selectate la ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru de la București poate fi consultată accesând următorul link : http://fnt.ro/2017/selectia-oficiala-a-spectacolelor-din-festivalul-national-de-teatru-2017/.