Marian Dima

Tehnicianul prahovean Valeriu Răchită şi-a ales „drumul”, proiectul fotbalistic în care acesta se va implica, pentru sezonul viitor, fiind clubul lui Cătălin Rufă – Metalul Reşiţa, proiect fotbalistic care este „găzduit” de către… Snagov!

După ce a aflat că se va salva de la retrogradare, prin falimentul celor de la FC Braşov (Metalul Reşiţa a fost prima echipă sub linia retrogradării), patronul grupării mai sus menţionate a încercat să-l convingă pe Valeriu Răchită să se alăture echipei mutate în Snagov, lucru care s-a concretizat sâmbătă, iar de astăzi, fostul antrenor al Petrolului şi secund al Naţionalei României va începe antrenamentele cu noua sa echipă! „M-am înţeles cu cei de la Snagov, există sprijin şi din partea autorităţii locale, am acceptat funcţia de manager general şi mi-am asumat construcţia unei echipe tinere, de perspectivă, într-un nou proiect asemănător cu cel pe care l-am mai făcut, la Petrolul, în trecut. Voi forma un lot, sunt conştient că va fi mult de muncă, pentru că nu voi accepta decât jucători de caracter, va fi o selecţie continuă, în prima parte a perioadei de antrenamente, dar am mână liberă în acest sens şi nu mă tem de muncă, să îmi asum ce va urma.Sper să avem stabilitatea promisă, îmi pare rău, într-un fel, că nu am demarat acest proiect în Prahova, dar, la noi, lucrurile s-au mişcat foarte greu. Am aşteptat să rezolv problema bazei sportive de la Conpet, pentru proiectul Petrosport, nu s-a putut, nu puteam să stau în incertitudine. Desigur,nu voi abandona consilierea în proiectul juvenil pornit cu cei de la Petrosport, foarte probabil voi lua juniorii remarcaţi în Liga Elitelor la Snagov, să lucreze cu mine, la un moment dat, dar acum am ales această provocare, un factor decisiv fiind acela că este vorba despre eşalonul secund” – a descris Răchită primele coordonate ale mandatului său la echipa care evoluează pe stadionul din satul Ghermăneşti.

Dumitrache lasă Plopeniul!

În staff-ul tehnic al lui Valeriu Răchită se va regăsi cel puţin un prahovean – Daniel Dumitrache urmând să redevină secundul lui Vivi, aşa cum a fost la CSM FC Ploieşti sau Petrolul. Dumitrache – cel care de câteva sezoane se ocupa de formaţia din Liga A Prahova – CSO Plopeni (perioada în care Vivi a activat ca secund al lui Victor Piţurcă la Naţională şi la echipa arabă Al Itihad) a acceptat să îl urmeze pe Răchită, lăsând postul de la Plopeni “vacant”, deocamdată, prima variantă pentru postul de antrenor la echipa plopenară, în locul său, fiind aceea a numirii lui Nouraş Nicorescu.

“Este posibil să mai apară prahoveni, în echipă, în staff” – anunţă Răchită, cel care şi-a propus să stea pe banca echipei Metalul Reşiţa (este însă posibil ca aceasta să-şi schimbe numele, între timp), la Snagov, cel puţin două sezoane!