Marcel Marin, Bogdan Chitic

După ce au reluat pregătirile săptămâna trecută, formaţiile de prim eşalon judeţean au disputat, în ultimele zile, primele jocuri amicale. Printre protagoniste s-au numărat CS Blejoi, AFC Băneşti-Urleta, CS Cornu, Petrolul Băicoi sau CSO Teleajenul Vălenii de Munte, dar şi nou-promovata AS Măgura Trestioara.

Vicecampioana ediţiei trecute, CS Blejoi, a întâlnit în primul joc amical, pe teren propriu, un adeversar „tradiţional” – CS Tineretul Berceni, de care a trecut cu un neverosimil 9-0. Pentru băieţii lui Răzvan Vlad au înscris, în această partidă, Cr. Vasile (3), Ghinea (2), Ruptureanu, V. Ursu, Vişan şi Rudaru. Următorul amical pentru CS Blejoi se va disputa mâine, în compania formaţiei de Liga a V-a a Capitalei, Cadet Bucureşti.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Cl. Stoica, V. Badea, Enciu, Ghinea – Rudaru, Moise – I. Burchi, V. Badea, Anghel – Cr. Vasile. Au mai jucat: A. Ioniţă – Barbu, Dobre, Vişan, I. Dumitru, V. Ursu, Ruptureanu. Au lipsit: Sterie, V. Iordache, I. Filip, Anton. Nu mai fac parte din lot: Şt. Stanca, Fl. Badea, Al. Manea, C. Lambru. Antrenor: Răzvan Vlad.

Decebal Nae, debut cu „dublă”

Într-un duel al colegelor de serie, AFC Băneşti-Urleta s-a impus cu un sec 4-0 în faţa Tricolorului Breaza, prin golurile semnate de Roşu, D. Nae (2) şi Cl. Dumitrescu. De menţionat că gazdele s-au desprins pe finalul întâlnirii, într-un joc care a propus o sumedenie de faze la ambele porţi.

AFC Băneşti-Urleta: A. Toma – I. Dima, M. Duca, Soreanu, I. Crăciun – Al. Popa – R. Alexe, H. Nicolae, B. Ilioiu, A. Roşu – S. Ariciu. Au mai jucat: M. Şandru – Oct. Gânju, M. Nichifor, Cl. Dumitrescu, D. Nae, Socet, M. Dima, Bica. A lipsit: Al. Petrescu. Antrenor: Marius Vişan. Următoarele jocuri amicale: joi, 20 iulie, cu CS Cornu, şi sâmbătă, 22 iulie, cu CS Olimpia Rm. Sărat.

Tricolorul Breaza: Briotă – Moldoveanu, Ov. Gheorghe, Damian, Manta – Al. Zamfir, A. Militaru, M. Duricu, Albină – Şovăială, Vişan. Au mai jucat: Jilavu – A. Ilie, Călin, V. Udrea, Dumbărescu. Antrenor: Florin Stăncioiu. Următorul joc amical: sâmbătă, 22 iulie, cu Intersport Filipeşti de Târg.

Mişcări de trupe la CSO Plopeni

CSO Plopeni a reluat pregătirile în urmă cu câteva zile, în lotul echipei antrenate de Daniel Dumitrache producându-se ceva „agitaţie”. Astfel, Marian Bălan şi Valeriu Aristan şi-au încheiat colaborarea cu formaţia plopenară şi s-au transferat la Petrolul 95 Ploieşti, asta în vreme ce nici situaţia lui Nicuşor Copilu nu este una foarte stabilă. Plopenarii vor disputa primul joc de verficare sâmbătă, 22 iulie, cu CS Cornu, locaţia întâlnirii fiind, pentru moment, necunoscută.

CS Cornu şi-a adjudecat „triunghiularul” local

CS Cornu a avut câştig de cauză în cadrul „triunghiularului” desfăşurat pe teren propriu, câştigând cu acelaşi scor, 1-0, întâlnirile cu CS Voluntari – juniori A (gol Băcioiu) şi Sport Team Bucureşti (gol Zotta). În cel de-al treilea joc, ilfovenii s-au impus cu un categoric 5-0 în faţa formaţiei din Capitală.

CS Cornu: M. Vanghele – Slujitoru, Cortan, G. Matei, Al. Manea – R. Condrea, Al. Oaie – Simion, S. Matei, Băcioiu – Vane. Au mai jucat: T. Ionescu – Diaconu, Zotta, A. Gheorghe, David, A. Burlacu. Nu mai fac parte din lot, din cauza unui diferend financiar între „ofertă” şi „cerere”: Gavrilă, Ad. Oae, N. Iacob. Antrenor: Mihai Dinu. Următorul meci amical: joi, 20 iulie, cu AFC Băneşti-Urleta.

Ploaie de goluri la Pleaşa

AS Măgura Trestioara: G. Ursea – I. Mirea, C. Butoi, Al. Pârvu, I. Răduţă – A. Iacob, A. Stoica, R. Rob, A. Ştefan – I. Stan, Cl. Ducu. Au mai jucat: V. Neagu, M. Bălan. Antrenor: Constantin Butoi. Următorul joc amical: sâmbătă, 22 iulie, cu CSO Slănic, în deplasare.