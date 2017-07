Petre Apostol

Reprezentantele secţiei de gimnastică ritmică de la CSM Ploieşti, antrenoarele Liliana Băescu şi Simona Puiu, nu se lasă învinse de situaţia complicată existentă la clubul municipalităţii, continuând în demersurile pentru a construi o şcoală de mare performanţă în Prahova. Unul dintre aceste demersuri este chiar organizarea unei tabere internaţionale de vară, care va începe de luni, la Bucov.

Organizat cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Bucov, evenimentul are ca scop dezvoltarea sportivă a gimnastelor care vor lua parte în cadrul taberei, acestea având ce acumula din această experienţă, dacă luăm în considerare persoanele care se vor ocupa de pregătirea participantelor.

Astfel, de elementele de pregătire fizică va fi responsabilă fosta mare atletă a României, Cetăţean de onoare al oraşului Ploieşti, Mirela Dulgheru, profesor universitar doctor în cadrul Universităţii „Petrol-Gaze” Ploieşti, maestră a sportului şi campioană mondială universitară la săritura în lungime, în 1993, la Buffalo (SUA).

De asemenea, va fi prezentă şi Alexandra Piscupescu, în calitate de invitată specială, multiplă campioană naţională şi care, de curând, a lăsat activitatea de gimnastă pentru cea de antrenoare, fiind în stafful tehnic al României, dar, totodată, fiind şi arbitru internaţional.

În plus, evenimentul o va readuce pe meleaguri prahovene şi pe fosta gimnastă ploieşteană si antrenoare la CSŞ Ploiesti, acum stabilită în Statele Unite ale Americii, Ileana Alecu, participantă la Campionatele Europene din 1989 (Tenerife, Spania – locul IV pe echipe, alături de Irina Deleanu şi Mariana Apostu, locul VIII la individual compus şi locul VII la coardă) şi la Campionatele Mondiale din acelaşi an de la Sarajevo (Iugoslavia – locul VI la echipe, alături de Irina Deleanu şi Adriana Stoenescu).

Iar de elementele de coregrafie se va ocupa Tatiana Arencova, fostă balerină la Opera Naţională Română, care a pregătit până acum şi gimnastele de la CSM Ploieşti, absolventă a celebrei Academii de Balet Vaganova, din Rusia, precum şi balerină şi coregrafă la Şcoala Spaniolă de Dans şi Flamenco Silvia Duran.

Tabăra va fi condusă de antrenoarea Simona Puiu – profesoară de educaţie fizică şi sport, multiplă campioană naţională ca sportivă şi care a format, deja, câteva gimnaste din lotul naţional, precum Denisa Stoian şi Miruna Ciocîrlan, desemnate între cele mai valoroase 10 sportive ale ţării – şi de antrenoarea coordonatoare Liliana Băescu, arbitru internaţional, cea care a pus bazele secţiei de gimnastică ritmică de la CSM Ploieşti.

În cadrul taberei vor lua parte gimnastele de la clubul ploieştean, alături de reprezentanţi din Ungaria, Canada şi Italia, cazarea urmând să fie la Pik Elegance.

Evenimentul va cuprinde două sesiuni, între 23 iulie şi 3 august, prima dintre ele, şi între 6 şi 17 august, cea de-a doua. Vor fi, astfel, câte 11 zile în fiecare sesiune, reprezentând câte zece zile de antrenamente intensive, îmbinate cu activităţi de destindere. Sunt programate câte două antrenamente pe zi, cu elemente de coregrafie, pregătire fizică în aer liber, dar şi pregătire specifică, urmând, totodată, să existe şi o excursie la Salina Slănic, precum şi o vizită de recuperare la centrul Therme din Bucureşti.

Sala din Bucov va primi numele profesoarei Mirela Dulgheru

Tabăra internaţională va avea parte şi de o festivitate de deschidere, luni, începând cu ora 10:00, la sala din comuna Bucov, care va găzdui sesiunile de antrenamente din cadrul evenimentului. Cu ocazia desfăşurării festivităţii de deschidere, primarul comunei Bucov, Ion Savu, va comunica oficial atribuirea numelui celei care a scris istorie pentru sportul românesc la nivel mondial – Mirela Dulgheru – sălii de sport din localitate.

Acest demers a fost, deja, aprobat de către Consiliul Judeţean Prahova, la propunerea Consiliului Local Bucov.

Sala de sport din comuna Bucov a fost inaugurată anul trecut şi este folosită de elevii din şcolile din localitate, dar poate găzdui şi evenimente culturale şi sportive.