Bogdan Chitic

Clubul Ploieşti Basketball a creionat deja planurile pentru perioada viitoare, după încheierea Ligii Naţionale de minibaschet de la Mangalia, acolo unde formaţia antrenată de Bianca Barbu se află în plină competiţie. Cu rezultate excelente în ultimii ani, între care şi două titluri de campioană la baby-baschet, în 2014, la Craiova, şi anul acesta, la Mangalia, clubul ploieştean caută să-şi mărească organigrama, prin angajarea unui manager sportiv care să-şi pună amprenta asupra dezvoltării structurii baschetbalistice.

În acest sens, Ploieşti Basketball a întocmit deja „caietul de sarcini” în vederea ocupării acestui post, cerinţele fiind următoarele:

– Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltare pe termen scurt şi mediu ale clubului;

– Implementează contracte cu sportivii şi cu membrii clubului;

– Coordonează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum şi activitatea antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate;

– Se asigură asupra îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune;

– Propune aplicarea, în condiţiile legii, de sancţiuni disciplinare pe linie sportivă, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare şi măsuri de reparare a prejudiciilor produse;

– Propune spre avizare directorului general planurile metodologice şi de pregătire întocmite de către metodist şi antrenorii clubului şi propune corecţii;

– Analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club şi prezintă situaţii centralizatoare directorului general;

– Participă la întocmirea calendarului competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia prezentând propuneri de optimizare a activităţii atunci când se impune;

– Contribuie la stabilirea pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, a numărului de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi a numărului minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregatire;

– Implementează programe de dezvoltare a mărcii/brandului clubului, precum şi programe de selecţie a sportivilor;

– Organizează evenimente şi contribuie la perpetuarea relaţiilor cu sponsorii, mass-media şi cu toţi cei care sprijină activitatea clubului.

„Situaţiile cu care ne-am confruntat în ultimul an ne-au făcut să ne dorim nişte schimbări în cadrul clubului. Vrem să fim din ce în ce mai buni şi începem prin a redefini partea administrativă a clubului nostru. Tocmai de aceea, aşa cum la evenimentul AFI Basketball Inspiration, eu nu am mai fost crainic în Sala Sporturilor, ci am ales să aduc o altă persoană care să prezinte întreg show-ul, la fel ne dorim, în acest moment, să găsim un manager care să preia mare parte din activitatea pe care eu o întreprind în club, tocmai în ideea de a perfecţiona multe dintre lucrurile de zi cu zi”, ne-a declarat managerul general Ionuţ Urzeală.

Persoanele interesate să aplice pentru acest post pot trimite CV-ul pe adresa contact@basketballploiesti.ro.