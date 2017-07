Odată promovată, echipa fanion ploieşteană, Petrolul, ia în calcul şi înfiinţarea unei echipe “satelit” la care să joace fotbaliştii tineri, precum şi jucătorii care nu vor prinde lotul lui Octavian Grigore în Liga a III-a. Cu un efectiv de 25 de jucători “planificat” pentru sezonul viitor (Liga a III-a având, totuşi, destul de puţine meciuri programate, maximum 14, după ce s-a văzut anii trecuţi, cu mari şanse de a fi chiar mai puţine), este clar, vor rămâne destui jucători care nu vor “bifa minute” suficiente, astfel că trimiterea lor la o echipă “satelit”, pentru a avea meciuri în picioare, ar putea deveni utilă.

În acest sens, varianta cea mai la îndemână este un parteneriat cu Petrolul 95 – clubul condus de Daniel Chirţă, care are un loc de eşalon judeţean, Liga A Prahova, după “combinaţia” cu AS Tufeni, din iarnă. “Chiru” – care rămâne jucătorul Petrolului – va discuta această variantă de colaborare între şcoala sa de fotbal – Petrolul 95 şi Petrolul 52, urmând să fie “mutată” şi grupa juniorilor A, pe care gruparea de pe “Ilie Oană” o va folosi în întrecerea juniorilor republicani.

Încă două plecări

De la primul antrenament al galben albaştrilor, care a avut loc aseară pe arena “Ilie Oană” (despre care veţi putea lectura un amplu reportaj în ediţia de mâine a ziarului Prahova) au lipsit doi dintre jucătorii care au făcut parte din lotul echipei în Liga A, bifând minute în mai multe partide.

Este vorba despre mijlocaşul Vladimir Butufei şi atacantul Michel Jipa, care se alătură altor doi “disponibilizaţi”, Ursu şi Pârvu, trimişi la CS Blejoi deja. Unul dintre cei la care antrenorul Octavian Grigore a renunţat – Vladimir Butufei – şi-a anunţat plecarea pe facebook, unde a scris următoarele: “Îmi este greu să mă exprim în cuvinte şi nu cred că meritam să fiu primul jucător dat afară după acest prim an, dar se pare că parcursul meu la FC Petrolul Ploieşti se opreşte aici. Vreau să mulţumesc tuturor din cadrul clubului pentru acest an greu, dar minunat. în care ne-am indeplinit obiectivele, în care m-am simţit extraordinar, suporterilor pentru sprijinul necondiţionat de care au dat dovadă pe tot parcursul sezonului, pentru că am avut privilegiul de a pune umărul la renaşterea Petrolului şi să urez multă baftă în drumul unde îi este locul, şi anume în Liga 1” –

a scris Butufei, lista celor la care Petrolul va renunţa fiind posibil să se mărească în zilele următoare.