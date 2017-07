F. T.

La finalul săptămânii trecute, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti a găzduit festivitatea de absolvire a celor 122 de elevi ai promoţiei 2016 – 2017, aceştia primind calificarea „subofiţer de pompieri şi protecţie civilă”.

La eveniment au participat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, colonel ing. Daniel Dragne, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor judeţene şi locale. Nu în ultimul rând, părinţi şi apropiaţi ai tinerilor absolvenţi.

În cadrul evenimentului, inspectorul general, colonel Daniel Dragne, i-a felicitat şi i-a încurajat pe tinerii care s-au alăturat colegilor din promoţiile anterioare, în nobila misiune de apărare a vieţilor şi bunurilor semenilor lor. „În Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă «Pavel Zăgănescu» Boldeşti s-au format, de-a lungul timpului, generaţii şi generaţii de salvatori, indiferent de structura în care îşi desfăşoară activitatea, sub îndrumarea unor profesori şi instructori de mare valoare. Rodul muncii dumneavoastră se îmbogăţeşte în fiecare an cu generaţii de tineri pompieri foarte bine pregătiţi, o resursă umană deosebit de preţioasă, care va servi cu demnitate şi profesionalism beneficiarului serviciilor noastre: cetăţeanul”, a fost mesajul transmis noii generaţii de salvatori de către oficialul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

„Calitatea pregătirii elevilor în această instituţie de învăţământ a fost demonstrată de rezultatele obţinute la încheierea celor doi ani de şcolarizare, media generală de absolvire la specialitatea subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă fiind de 9.45, iar în acest an, pe placa de onoare a fost inscripţionat numele şefului de promoţie, Lepădatu Cătălin-Alexandru, elevul care a absolvit această serie de cursanţi cu media 9.78”, se precizează într-un comunicat al Şcolii de Pompieri de la Boldeşti.