N. D.

Plecând de la numeroasele sesizări venite din teritoriu – inclusiv din Prahova, din localitatea Cheia – în ceea ce priveşte numărul mare de cazuri în care urşii au devenit din ce în ce mai agresivi, punând în pericol şi viaţa oamenilor, Ministerul Mediului a luat în calcul punerea în aplicare a unui act legislativ ce vizează nivelul de intervenţie în cazul anumitor specii de animale. Astfel, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii ministerului amintit au anunţat că va fi lansat în consultare publică Ordinul pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urși și lupi, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante. “Ministerul Mediului are o dublă responsabilitate: pe de-o parte, trebuie să ia toate măsurile pentru ca populația să fie în siguranță și să evite conflictele om-natură, iar pe de altă parte, are responsabilitatea conservării acestor specii protejate de lege. În 2016 au fost suspendate cotele de intervenție în cadrul speciilor de carnivore mari. La aproape un an de la această decizie, ne regăsim în situația în care conflictele om-natură sunt tot mai dese. Primim zilnic la minister multe sesizări de la populația care a suferit daune produse de ursul brun. Este clar că avem de-a face cu un vid legislativ, care ar putea pune în pericol populația. Ministerul Mediului a constituit un grup de lucru, al cărui scop a fost să găsească soluția optimă care să răspundă ambelor responsabilități care îi revin: siguranța oamenilor și protejarea speciilor”, a declarat Grațiela Gavrilescu, în calitate de ministru al Mediului, în comunicatul de presă menţionat. S-a subliniat că nivelul de intervenție prevăzut în acest nou act legislativ, pentru anul în curs, se va aplica la nivel național. “Diferența față de anii anteriori este că, prin noul ordin, cotele de intervenție vor rămâne la Ministerul Mediului și vor fi folosite sub stricta supraveghere a autorității de mediu, doar pentru cazurile în care sunt raportate conflicte între populație și carnivorele mari și nu pentru vânătoare sportivă. Totodată, vom demara, împreună cu Ministerul de Interne, Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturii, o procedură rapidă de intervenție pentru cazurile în care viața omului este pusă în pericol”, s-a mai precizat în comunicatul de presă. Nu în ultimul rând, s-a mai menţionat faptul că, în prezent, printr-un proiect – “Life” – este în curs de elaborare un plan de management al speciei urs, care ar urma să fie aprobat de Ministerul Mediului la începutul anului 2018, scopul vizând aplicarea unui program, pe termen lung, pentru menținerea stării favorabile a speciei menţionate.