N.Dumitrescu

Începând de ieri, prahovenii care sunt angajaţi atât la Consiliul Judeţean, cât şi la instituţiile aflate în subordinea acestuia, sunt ceva mai fericiţi în comparaţie cu luna trecută când au luat leafa. Bucuria are legătură cu portofelul, care va fi ceva mai plin de-acum încolo, având în vedere că aleşii judeţeni, întruniţi ieri în şedinţă, au votat şi proiectul de hotărâre ce vizează punerea în aplicare, începând cu luna iulie 2017, a noilor prevederi ale Legii salarizării. Mai exact, au fost aprobate noile grile de salarii, pentru unii dintre angajaţi – aşa cum sunt cei de la Direcţia Plantelor – majorările fiind chiar şi cu 70%. N-au fost excluşi de pe listă nici şoferii, aceştia urmând să încaseze de la 1.250 de lei (salariul net) cât primeau până acum – 2.200 de lei. După cum s-a menţionat în plenul şedinţei, de către şeful administraţiei judeţene, deşi proiectul de hotărâre prevede un minim şi un maxim până la care se puteau majora salariile, pentru a exista un echilibru financiar s-a mers pe partea de minim. Astfel, în total, s-a decis că vor fi majorări salariale pentru 685 de posturi, în cifre fiind vorba despre fonduri în valoare de 17 milioane de lei necesare în 2017, pentru cheltuielile de personal, în condiţiile în care în 2016 au fost necesare, pentru acelaşi capitol, fonduri în valoare de 10 milioane de lei. În acest context, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova i-a avertizat pe aleşii locali din teritoriu – care şi ei, la rându-le, vor trebui să supună la vot noile grile de salarii pentru angajaţii din primării – să fie atenţi cu nivelul minim şi maxim, pentru că dacă vor vota maximul atunci bugetele locale se vor consuma numai pe cheltuielile de personal şi nu vor mai fi bani pentru investiţii.

De departe, şedinţa de ieri a Consiliului Judeţean Prahova a fost cea mai aşteptată chiar de către angajaţii acestei instituţii. Şi asta deoarece pe ordinea de zi s-a aflat şi proiectul de hotărâre ce a vizat aprobarea, începând cu luna iulie 2017, a salariilor de bază aferente tuturor funcţiilor, atât a angajaţilor din aparatul propriu, cât şi de la instituţiile publice din subordine. S-a menţionat că salariile de bază au fost obţinute prin înmulţirea coeficienţilor stabiliţi conform ierarhizării funcţiilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, diferenţiate pe funcţii, grade sau trepte şi gradaţii. Grilele au fost stabilite pentru funcţiile din aparatul de specialitate şi separat pentru cele din serviciile publice subordonate. Totodată, atât pentru funcţiile de conducere din aparatul de specialitate, cât şi pentru cele din serviciile publice subordonate, au fost stabilite niveluri minime şi maxime, astfel încât fiecare ordonator de credite să poată reîncadra şi acorda drepturile salariale în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate, acest lucru fiind făcut după ce conducerea administraţiei judeţene a avut consultări cu liderii de sindicat. Nu în ultimul rând, s-a menţionat că în stabilirea noilor venituri s-a ţinut cont şi de o altă prevedere stipulată în noua Lege a salarizării, respectiv ca maximul să fie echivalentul indemnizaţiei funcţiei de vicepreședinte, respectiv de 11.600 de lei. Ca urmare, iată ce grile salariale au stabilit, ieri, aleşii judeţeni, începând cu luna iulie 2017, pentru angajaţii Consiliului Judeţean Prahova. Salarii de bază pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova: secretar de judeţ: minimum 9.650 de lei, maximum 10.550 de lei; director general, arhitect şef – minimum 9.100 de lei, maximum 10.100 de lei; director executiv: minimum 8.700 de lei, maximum 9.800 de lei; director executiv adjunct: minimum 8.150 de lei, maximum 9.150 de lei; şef serviciu: minimum 7.550 de lei, maximum 8.500 de lei; şef birou: minimum 7.250 de lei, maximum 8.150 de lei. Salarii de bază pentru funcţionarii publici de execuţie: auditor- grad profesional superior -5.025 de lei, principal – 4.415 lei, asistent – 3.505 lei; consilier, consilier juridic, inspector – grad profesional superior – 4.800 de lei, principal – 4.190 de lei, asistent – 3.350 de lei, debutant – 2.740 de lei; referent de specialitate – grad profesional superior – 4.035 de lei, principal – 3.505 lei, asistent – 2.820 de lei, debutant – 2.440 de lei; referent- grad profesional superior – 3.430 de lei, principal – 2.970 de lei, asistent – 2.515 de lei , debutant – 2.285 de lei. Salariile de bază pentru personalul contractual de conducere: şef serviciu – 6.900 de lei minimum, 7.700 de lei maximum, şef birou – 6.600 de lei minimum, 7.400 de lei maximum; salariile de bază pentru personalul contractual de execuţie: consilier, inspector de specialitate, consilier juridic, referent de specialitate – grad profesional I A – 4.415 lei; grad profesional I – 3.810 lei, grad profesional II – 3.045 de lei; grad profesional debutant – 2.740 de lei; referent- grad profesional I A – 3.645 de lei; grad profesional I – 3.200 de lei; grad profesional II – 2.820 de lei; grad profesional debutant – 2.440 de lei; referent – treaptă profesională I A- 3.125 de lei, treaptă profesională I – 2.820 de lei, treaptă profesională II – 2.440 de lei, treaptă profesională debutant – 2.135 de lei. Funcţii contractuale de execuţie comune din sectorul de activitate secretariat- administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire: casier, funcţionar– 2.515 lei, debutant – 2.135 de lei, şef formaţie pază/pompieri/muncitori – 2.970 de lei; portar, paznic, pompier – 2.515 lei; îngrijitor – 2.210 lei, debutant – 2.135 de lei; şofer – 2.515 lei, muncitor calificat – 2.515 lei, muncitor necalificat – 2.210 lei. De asemenea, în proiectul de hotărâre la care ne referim au fost stabilite, separat, şi grilele de salariazare pentru angajaţii de la instituţiile aflate în subordinea administraţiei judeţene, respectiv de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Direcţia Judeţeană de Pază, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor şi de Întreţinere a Drumurilor Judeţene, Serviciul Public Judeţean Salvamont.

Avertisment către aleşii locali

“Pentru aplicarea prevederilor noii Legi a salarizării, am avut nenumărate discuţii atât cu cei din aparatul propriu, cât şi cu cei de la sindicat. Astfel, am hotărât că ar fi bine să nu mergem pe nivelul maxim, ci cu un procent de 10% peste cel minim, aşa cum se regăseşte în proiectul de hotărâre. Pentru noi, cei de la Consiliul Judeţean, efortul financiar nu va fi unul pe care să nu-l putem susţine. Nu va fi o problemă. Va fi vorba despre fonduri în valoare de 17 milioane de lei necesare pentru cheltuieli cu personalul în 2017, în condiţiile în care în 2016 am avut nevoie de 10 milioane de lei. Problema va fi însă în teritoriu, în contextul în care, dacă se va merge pe maximum la majorarea salariilor angajaţilor, anumite primării vor cheltui toţi banii pe care îi au în buget şi nu vor mai avea fonduri pentru investiţii”, a declarat, ieri, în plenul şedinţei, Bogdan Toader – preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. Înainte de vot, aleşilor judeţeni le-au fost făcute publice şi câteva exemple de majorări salariale. Astfel, s-a menţionat că angajaţii de la Direcţia Plantelor vor fi cei mai avantajaţi, aici majorările urmând să fie în procent de peste 70%. De asemenea, celor de la Salvamont, de la intervenţii, având în vedere munca depusă, le vor creşte salariile cu câte 400 de lei. Nici şoferii n-au fost excluşi de pe listă, de la 1.250 de lei, salariul net, urmând să primească 2. 200 de lei. La auzul acestor majorări, unii dintre consilierii judeţeni au întrebat: “Nu mai aveţi posturi libere? Pentru că, dacă este să facem o comparaţie cu activitatea celor din mediul privat, patronii nu vor putea niciodată să facă astfel de majorări salariale.” În replică, şeful Consiliului Judeţean a răspuns:” În administraţia publică locală nu s-au blocat posturile, aşa cum s-a dispus la nivel central. La Direcţia de urbanism, de pildă, postul de conducere a fost scos la concurs de patru ori şi nu s-a prezentat nimeni!”