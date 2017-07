În perioada 27-30 iulie, la Cernavodă (zona Centrului Civic) se va desfăşura Festivalul Dunării, organizat de Innovation Travel în parteneriat cu Primăria Cernavodă. Evenimentul are ca scop dezvoltarea turistică a rivierei dunărene din judeţul Constanţa şi promovarea tradiţiilor celor 18 minorităţi etnice din Dobrogea (turci, tătari, greci, lipoveni, ucraineni, italieni, evrei, rromi etc). Reprezentanții acestora vor găti borş de peşte, saramură de crap, costiţă marinată de porc cu varză călită, sărmăluţe cu mămăliguţă, pastramă, desertul turcesc “baclava” etc. De asemenea, vor putea fi cumpărate : brânzeturi; băuturi alcoolice tradiţionale; produse apicole, dulceţuri, gemuri, compoturi ; articole vestimentare şi accesorii; popcorn, porumb fiert, vată de zahăr, îngheţată; delicatese-produse gourmet: ceaiuri, cafea, miere, siropuri, sucuri naturale etc; cosmetice naturale; jucării; icoane, lumânări parfumate, decoraţiuni din sticlă, ceramică; cd-uri şi dvd-uri, viniluri; accesorii handmade, articole vintage şi bijuterii. Evenimentul va reuni, timp de patru zile, touroperatori internaţionali şi din România specializaţi pe incoming, jurnalişti români şi străini, operatori de croaziere dunărene, reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale şi directori ai birourilor de turism ale României din străinătate.