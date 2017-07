Bogdan Chitic

Baschetbalista ploieşteană Ioana Ghizilă (20 ani) şi-a încheiat aventura alături de naţionala „U20” a României la Campionatul European, Divizia B, din Israel. Tricolorele au încheiat competiţia pe locul 10, din 12 participante, dar jucătoarea crescută la CSŞ Ploieşti, de către antrenoarea Loredana Munteanu, a strălucit în plan individual.

La finalul întrecerii continentale, Ioana Ghizilă s-a clasat pe prima poziţie, din întreg lotul tricolor, la numărul de puncte marcate şi pase decisive distribuite, făcându-şi apariţia şi în primele 10 jucătoare ale turneului, separat, la cele două categorii. Astfel, baschetbalista care a trecut, în această vară, de la Olimpia CSU Braşov la Universitatea Cluj, a avut medii de 14 puncte, 3.7 pase decisive şi 5.4 recuperări, clasându-se, la final, pe locul 6 în clasamentul marcatoarelor şi pe poziţia a 9-a în topul celor mai bune pasatoare.



La actuala ediţie a Europenelor, Ioana Ghizilă a înregistrat cea mai bună prestaţie în partida de debut, scor 68-70, împotriva naţionalei Belarusului, atunci când a încheiat cu 19 puncte, 7 recuperări şi 3 pase decisive. De menţionat că naţionala „U20” a României a bifat două victorii în Israel, una în faza grupelor, scor 69-61, cu Irlanda, şi cea de-a doua pe tabloul locurilor de clasament 9-12, împotriva reprezentativei Islandei, scor 56-44.

Naţionala Germaniei a câştigat medaliile de aur, după 60-54, în finală, împotriva Slovaciei, în vreme ce pe ultima treaptă a podiumului a sosit Croaţia. Astfel, cele trei echipe naţionale mai sus amintite au obţinut promovarea în Divizia A, pentru viitoarea ediţie a Campionatului European „U20”.

Rezultatele înregistrate de naţionala „U20” a României la Campionatul European:

Faza grupelor: 68-70 vs Belarus, 48-74 vs Marea Britanie, 63-73 vs Croaţia, 57-63 vs Israel, 69-61 vs Irlanda

Locurile 9-12: 56-44 vs Islanda

Locurile 9-10: 65-92 vs Ucraina