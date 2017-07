Românii au înfiinţat, în primele şase luni din acest an, 79.251 de companii noi, în creştere cu 31,23% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, în special ca urmare a creşterii cu 37,2% a înregistrării de societăţi cu răspundere limitată (SRL), arată statisticile publicate ieri de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie News.ro.

În perioada ianuarie-iunie 2016, în România au fost înregistrate 60.389 de firme noi. În primele şase luni ale acestui an, numărul de SRL noi a crescut cu 37,2% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, la 56.304, potrivit ONRC. SRL reprezintă 71% din totalul înregistrărilor de firme noi în perioada ianuarie-iunie 2017. Numărul de PFA nou-înregistrate a crescut cu 10,4% în primele şase luni din acest an, la 13.412, după o scădere în 2016. Reducerea din 2016 a fost generată de introducerea, de la 1 ianuarie 2016, a plăţii obligatorii a contribuţiei la pensie pentru PFA.

În top, lider detaşat rămâne Bucureştiul, cu 11.472 înregistrări de firme în primele şase luni din acest an, cu 19,34% mai multe faţă de aceeaşi perioadă din 2016.

La nivel naţional, sectorul care atrage cel mai mare număr de companii noi este comerţul, cu 15.543 firme şi o cotă de 19,6% din numărul de firme nou-înfiinţate în primele şase luni. În 2016 au fost înfiinţate în România 105.982 de companii noi, în scădere cu 6,35% faţă de 2015, peste două treimi dintre entităţiile noi înregistrate fiind SRL.

În 2015 s-au înfiinţat 113.167 de firme, dintre care 64.417 au fost SRL, iar 31.789 – PFA.