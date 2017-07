A. M.

Direcția de Sănătate Publică Prahova a demarat o campanie de informare despre efectele consumului de alcool, care se va desfășura pe toată perioada lunii iulie. Campania se va desfășura sub sloganul “Nu lăsa alcoolul să-ți hotărască viitorul!”, mesajele cheie fiind: “Alcoolul este cea mai răspândită substanță utilizată în scop de relaxare. Consumul de alcool de la o vârstă tânără și obiceiul de a bea frecvent sau în cantități mari poate conduce la dependența de alcool și la deteriorarea gravă a sănătății, a relațiilor personale și carierei”. Reprezentanții DSP avertizează că alcoolul este factor de risc pentru mai mult de 200 de boli, printre care : afecțiuni ale ficatului și pancreasului, unele tipuri de cancer, diabet, boli cardiovasculare, obezitate, tulburări psihice, iar consumul acestei substanțe de către femei, în timpul sarcinii, poate duce la grave malformații ale fătului și la scăderea performanțelor intelectuale ale acestuia.

De asemenea, copiii ai căror părinți sunt alcoolici au un risc de patru ori mai mare de a deveni dependenţi de alcool. Pentru persoanele cu aceste probleme și viața de familie și cea profesională pot fi profund afectate. În plus, ele pot avea probleme cu legea și sunt supuse riscului de a lovi pe cineva, de a fi rănit sau de a-și pierde viața în urma accidentelor. Anual, la nivel mondial, mor trei milioane de oameni din cauza alcoolului, iar acesta este responsabil și pentru un sfert dintre decesele tinerilor cu vârste mai mici de 30 de ani.

Potrivit unui raport oficial realizat de Organizația Mondială a Sănătății pentru anul 2016, românii ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană și locul 5 in Europa în ceea ce privește consumul de alcool – 13,7 litri, în medie, pentru un singur locuitor. Lituanienii se află pe primul loc, cu un consum mediu de 18,2 litri de alcool pe cap de locuitor.