Marian Dima

Tehnicianul ploieştean Florin Pârvu va continua activitatea la Academia de tineret din Henan – China, pentru încă un an, înaintea vacanţei de vară, acesta semnând prelungirea, cu încă jumătate de an, a angajamentului care expira la finele lui 2017.



Pârvu are de apărat, luna aceasta, cu echipa de tineret, titlul de campion al regiunii Zhengzhou, înaintea turneului final acesta primind şi acceptând oferta celor de la Henan de a rămâne în China. “Sunt, deja, cel mai vechi tehnician străin din academie, am avut rezultate care au mulţumit, am şi marele avantaj că sunt cunoscut aici din perioadele în care am jucat pentru echipa Henan şi am decis să continui. Nu ascund faptul că sper ca, într-o zi, să pot să lucrez în fotbalul românesc, dar, până atunci, am fost foarte aproape de a lucra în staff-ul unui antrenor român care a negociat preluarea celor de la Henan – a echipei de seniori, din prima ligă chineză. Sunt sigur că această şansă de a lucra la cel mai înalt nivel în China va mai apărea, pentru că antrenorii români sunt văzuţi bine” – spune Pârvu, care, după meciurile din turneul regional, va veni, pentru două săptămâni, în vacanţă, acasă. “Voi merge să văd un amical al Petrolului, mă bucur că au făcut primul pas înainte în acest proiect” – spune fostul internaţional român.