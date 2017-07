Bogdan Chitic

Cele două echipe feminine de minibaschet ale oraşului nostru, înscrise în Liga Naţională de la Mangalia, s-au întors acasă după o săptămână epuizantă, în care nu neapărat căldura a reprezentat cel mai puternic adversar, cât mai ales accidentările suferite de-a lungul turneului. Prima echipă a CSŞ-CSM Ploieşti, antrenată de Corina Savu, a încheiat competiţia pe locul 41, în vreme ce formaţia secundă, pregătită de Loredana Munteanu, vicecampioană la baby-baschet, anul trecut, a sosit pe poziţia a 30-a, la capătul unei competiţii marcate de unele probleme de efectiv.



Pentru cele două grupări feminine ale CSŞ-CSM Ploieşti, competiţia de la Mangalia a fost una cu suişuri şi coborâşuri, dar, per ansamblu, evoluţia fetelor antrenate de Corina Savu şi Loredana Munteanu a primit, la final, o notă de încredere în perspectiva sezonului viitor. Chiar dacă impresia generală a fost una pozitivă în cazul ambelor formaţii, trebuie specificat că CSŞ-CSM 2 Ploieşti ar fi putut termina între primele 16 echipe din ţară, asta dacă Loredana Munteanu nu ar fi pierdut, la jocul cu BC Heroes Cluj Napoca, ultimul din cadrul primei faze a grupelor, chiar motorul echipei, nimeni alta decât pe fiica sa, Karina Munteanu, cea care nu a mai putut evolua până la finalul întrecerii. Chiar şi în aceste condiţii, CSŞ-CSM 2 Ploieşti a rămas cu satisfacţia de a fi învins, în prima rundă, scor 11-7, pe Sportul Studenţesc Bucureşti, cea care avea să devină campioana întrecerii.

„Am fost un pic supărată după ce am pierdut-o pe Karina în meciul 3 şi nu am mai putut-o folosi până la finalul întrecerii. Evoluţia fetelor a fost una foarte bună, dar am cedat în unele meciuri la diferenţe mici de scor, în ciuda unui culoar destul de bun de care am beneficiat. În momentul în care am jucat cu echipe de vârsta fetelor, aflate la primul an de minibaschet, jocul a fost unul foarte bun, dar împotriva unor formaţii mai mari de vârstă şi cu o experienţă competiţională superioară, fetele nu s-au mai regăsit. Cu siguranţă la anul vom avea un alt cuvânt de spus, atunci când vom întâlni echipe de aceeaşi categorie”, ne-a declarat antrenoarea Loredana Munteanu.

Cele două echipe feminine ale CSŞ-CSM Ploieşti vor continua să se pregătească şi în următoarele săptămâni, după un orar bine stabilit de antrenamente, vacanţa de vară fiind una activă din punct de vedere baschetbalistic pentru aproape toate junioarele clubului.