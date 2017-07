CS Păulești a avut un weekend plin, cu două amicale bune, contra unor echipe de eșalon superior, sâmbătă venind la Păulești divizionara secundă FC Snagov, iar ieri, echipa din eșalonul trei – CSM Rm. Sărat.

Meciul cu snagovenii a fost un test al ambițiilor, relevant și pentru că pe banca echipei oaspete a stat păuleșteanul Valeriu Răchită, Metalul fiind aproape de startul în competiile oficiale, prima rundă din eșalonul secund – unde va fi ”invitată” să joace echipa din Snagov – fiind chiar la finele acestei săptămâni.

La capătul unui meci echilibrat, formația din Păulești a reușit o remiză, golgheterul Andrei Ciobanu fiind cel care a punctat, din nou. Demn de remarcat este faptul că echipa a întinerit considerabil efectivul, la acest meci fiind testați și trei jucători proveniți de la SC FC Rapid București – Alexandru Boian, Marian Cocu și Daniel Geambașu – fotbaliști care se încadrează în criteriul ”Under 19”, în plus, fiind promovați și câțiva juniori de la Păulești – Damian, Panait și Manole – toți născuți în anii 2000-2001.

În plus, la acest meci a apărut pe teren – alături de Butufei, care s-a întors la clubul de unde please – și un alt disponibilizat al Petrolului, fundașul stânga Alexandru Radu, astfel că Păuleștiul pare să-și fi rezolvat toate problemele, numerice, valorice și de vârstă, în perspectiva noului sezon.

Apoi, ieri, formația prahoveană a dat replica echipei de la Rm. Sărat, scorul final al acestui al doilea test fiind 3-0 pentru Păuleşti, golurie fiind marcate de Ciobanu, Arnăutu şi Ţugui.

CS Păuleşti – FC Metalul Snagov 1-1 (0-0)

Stadion: „Comunal” – Păuleşti. Au marcat: Andrei Ciobanu 863) / Ioan Şerban (65)

CS Păulești: B. Rădulescu – Al. Boian, I. Zamfir, Neacșu, Geambașu – L. Dumitru, Butufei, A. Damian, Cocu – Bărăgan – A. Ciobanu. Au mai jucat: Isar – Țugui, R. Lungu, C. Arnăutu, Al. Radu, A. Vișan, Fl. Manole, D. Panait. Antrneor: Iulius Mărgărit.

Metalul: Kololo – R. Anghel, B. Manole, I. Șerban, D. Munteanu – Al. Radu, S. Costache – Căruță, Buștea, Borțoneanu – L. Dobre. Au mai intrat: Budeanu – Oancea, D. Subotici, Nedelcu, M. Constantin, A. Ionescu, Penescu. Antrenor: Valeriu Răchită.