Preparatorul fizic Carmel Bărbulescu a „intrat în pâine”, la noua sa echipă, prim-divizionara turcă Kaiseryspor, acesta făcând parte, în ultimii ani, de mai multe ori, din staff-ul lui Marius Şumudică.

Bărbulescu are în Turcia, sub comanda sa, şi nume cunsocute, cu care a lucrat la Astra, Silviu Lung, Fernando Boldrin sau Cristi Săpunaru, despărţirea de echipa unde şi-a adăugat în „CV” un titlu de campion al României şi o participare în primăvara Europa League fiind una pe care o vede „ca o provocare”, pentru că fotbalul turcesc are un miraj aparte, prin prisma fanatismului suporterilor. „Am jucat acel amical la Besiktas, cu Astra, şi am fost impresionat de cum tratează turcii fotbalul. De abia aşteptăm meciurile oficiale,deşi, clar, nu va fi deloc uşor să joci împotriva forţelor din această ţară. Am trăit o perioadă foarte intensă în ţară, cu multe reuşite, mă bucur că am fost părtaş la performanţele Astrei, că am putut să stau şi mai aproape de familie o perioadă, dar îmi doresc foarte mult să reuşim şi aici” – spune măneceanul Bărbulescu.