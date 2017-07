Asociația „Pomul Comorii” din Ploiești a inițiat programul English Elf, un club de limba engleză dedicat copiilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate. Programul este construit în jurul celor mai distractive activități interactive și este coordonat de către traineri certificați TESOL (Teaching English for Speakers of Other Languages), alături de vorbitori nativi.

Participanții la program vor avea ocazia de a-și consolida cunoștiințele de limba engleză prin jocuri educative, teatru, lectură, muzică și activități de dezvoltare personală.

Activitățile English Elf sunt structurate pe trei grupe de vârstă (13-15 ani, 16-18 ani, respectiv 19-25 ani), iar accesul în program este condiționat de o serie de teste de aptitudini, menite să identifice candidații cu un talent nativ pentru limba engleză. Pentru fiecare grupă sunt libere opt locuri. Înscrierea la testarea inițială se poate face până pe 20 iulie, pe site-ul www.asociatiapomulcomorii.ro, la secțiunea Despre noi/Misiune & proiecte, urmând ca evaluarea să fie programată în săptămâna 24 -28 iulie 2017. Cursurile se vor desfășura în Ploiești, la sediul asociației din strada Piața Victoriei nr. 7.

Copiilor li se va solicita o dovadă că provin din medii defavorizate, cum ar fi: adeverințe privind veniturile părinților, dovada că au primit burse sociale, că familia a beneficiat de ajutoare de încălzire, pentru copiii orfani –

copie de pe certificatul de deces al părintelui/ părinților. Tinerii vor prezenta documente precum: adeverințe ce atestă veniturile părinților sau veniturile lor, dovezi privind faptul că își întrețin familia etc.