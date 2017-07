Petre Apostol

La doar două săptămâni de la încheierea Campionatelor Naţionale, în Prahova are loc o nouă competiţie de ciclism pe şosea, de data aceasta copiii şi juniorii fiind în centrul atenţiei. Duminică, Bulevardul cu Castani din Ploieşti va fi locul de joacă al iubitorilor de ciclism, urmând să se desfăşoare Cursa memorială „Constantin Vagneti”, întrecere organizată de Asociaţia Judeţeană de Ciclism Prahova, în colaborare cu Primăria oraşului Ploieşti, sub egida Federaţiei Române de Ciclism.

Concursul este destinat pentru sportivi cu vârste plecând de la 5 ani şi ajungând până la 18 ani, urmând să înceapă de la ora 10:00, pe un traseu de 1700 metri, pe Bulevardul Independenţei. Competiţia este organizată în memoria regretatului Constantin Vagneti, fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Ciclism şi preşedinte al secţiei de ciclism de la CS Petrolul Ploieşti.

De menţionat că întrecerea de duminică este inclusă şi în cadrul circuitului naţional de curse de ciclism pe şosea Road Grand Tour, al Asociaţiei Judeţene de Ciclism Prahova, de organizarea căruia se ocupă fostul campion naţional Alexandru Ciocan. De altfel, este pentru al cincilea an în care Cursa memorială „Constantin Vagneti” face parte din calendarul anual al circuitului Road Grand Tour, iar pentru grupele de copii concursul de la Ploieşti contează şi pentru Cupa României.

Înscrierea la competiţie este gratuită şi se realizează la faţa locului, în ziua cursei, începând cu ora 8:00, în zona start/sosire.

Categoriile de vârstă sunt următoarele: 5-6 ani – o tură (1.7 km), 7-8 ani – două ture, 9-10 ani – 3 ture, 11-12 ani – 4 ture, 13-14 ani – 5 ture, 15-16 ani (cadeţi) – 10 ture, 17-18 ani (juniori) – 15 ture.

Vor putea fi urmăriţi printre cei mai valoroşi sportivi cadeţi şi juniori, inclusiv proaspătul campion naţional al României, atât la fond, cât şi la contratimp, Valentin Vasiloiu, de la CS Petrolul Ploieşti.