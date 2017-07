Litigiu financiar istoric pentru Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova

Marian Dima

O sumă incredibilă pentru nivelul unor cluburi de eşalon judeţean – 67.000 de ron – este reclamată de către Şcoala de Fotbal Mircea Hagianu Câmpina, într-un litigiu privind grilele de formare ale unor jucători juniori pe care CS Câmpina i-a luat prin semnarea unor contracte, schimbând statutul respectivilor fotbalişti.

HM Junior Câmpina a depus memorii la AJF Prahova, de câteva zile, memorii care vor intra pe rolul comisiilor de pe strada Pielari la prima şedinţă din noul sezon, cel mai probabil săptămâna viitoare urmând să se acorde primul termen, deşi este posibil „judecata” să înceapă chiar de săptămâna aceasta!

Despre ce este vorba? CS Câmpina a luat de la HM Junior Câmpina mai mulţi juniori, născuţi între anii 1999 şi 2001, juniori cărora, pentru a fi păstraţi la clubul municipalităţii câmpinene, li s-a făcut contract, fiind „semnaţi” de CS Câmpina, care acum este „bună de plată”!

Conform regulamentelor în vigoare, în momentul în care un jucător sub 23 de ani semnează primul contract, schimbându-i-se statutul din amator în „non-amator”, atunci, toate cluburile care au contribuit la creşterea respectivului fotbalist beneficiază de o cotă anuală – grilă de formare – cotă diferită, funcţie de nivelul echipei unde jucătorul a fost înregimentat. În cazul nostru, CS Câmpina a făcut contracte jucătorilor crescuţi de Hagianu, care are acum de încasat grilele de formare, grile evaluate, pentru cei 17-18 jucători, la suma de 67.000 de ron! Asta pentru că unii dintre jucători au chiar 7, 8 sau 9 ani de când sunt legitimaţi la HM Câmpina, iar grila de formare se calculează, în principal, după vechimea legitimării (cotă parte pentru fiecare an), al doilea criteriu important fiind eşalonul echipei care schimbă statutul jucătorului (în acest caz, CS Câmpina, care are statutul de club cu activitate de juniori, la momentul depunerii memoriului, la fel ca şi HM Câmpina).

Acum, este de desluşit demersul celor de la CS Câmpina, care riscă să fie buni de plată prin semnarea acestor contracte, în sensul că este posibil ca noua structură sportivă susţinută de Primăria Câmpina să nu fi avut habar de acest „risc” la semnarea respectivelor acte ! Cum însă ele sunt parafate, înregistrate la AJF, cale de întoarcere nu ar mai fi, singurul „element” care poate apărea fiind o înţelegere între două cluburi, pe o altă sumă sau alt… „troc”. Lucru puţin probabil, atât timp cât HM Câmpina a achitat deja memoriile pentru a se judeca litigiul!

Culmea, la CS Câmpina chiar se vorbea despre preluarea unui loc în Liga A Prahova, loc pentru care se negociază cu Petrolul Băicoi, conform unor surse, suma tranzacţiei, solicitată de băicoieni, fiind de 10.000 de ron. Acum, cu pericolul de a plăti 67.000 de ron pe jucătorii legitimaţi, rămâne de văzut care va fi poziţia clubului la care antrenor este Robert Opatschi, ajutat de Claudiu Dumitrescu, club CS Câmpina care a câştigat competiţia rezervată juniorilor A, pe judeţ, sezonul trecut.

Sume mult mai mici (au avut jucătorii legitimaţi perioade scurte de timp) ar putea reclama şi alte cluburi, precum AFC Astra sau CS Cornu, dar “potul cel mare” este reprezentat de cei 67.000 de ron pe care şcoala lui Mircea Hagianu îi poate obţine, după o decizie din partea AJF Prahova, cu eventualele tergiversări (comisia de apel, eventual recurs la Federaţia Română de Fotbal), în maximum două luni!

Jucătorii de la CS Câmpina pentru care HM Câmpina solicită grilă de formare

Alexandru Cordoşi, Octavian Stancu, Ionuţ Rece, Marian Ştefan, Laurenţiu Micuţă, Mihai Buţă, George Sărăţeanu, Ioan Cazan, Vasile Martin, Mihai Iordache, Ruben Gheorghe, Daniel Dumitru, Vlăduţ Rotaru, Viorel Banu, Cristian Catrina, Alexandru Badea, Virgil Râşnoveanu, George Julan, Iulian Dumitru

Cine este CS Câmpina

Clubul municipalităţii câmpinene este un fel de “CSM ploieştean”, în sensul că are în administrare şi bazele sportive, un bazin de înot şi un teren sintetic fiind bunurile municipalităţii câmpinene pe care clubul le are în uz. CS-ul are, pe lângă secţia de fotbal, activitate în atletism, handbal, baschet şi nataţie,

Preşedintele CS Câmpina este Adrian Stoican, care are “legătură cu sportul”, fiind şi antrenor de înot. Cu regulamentele din fotbal nu ştim cum stă, cert este că va avea pe cap o situaţie dificilă.

Potrivit presei câmpinene, clubul are, pe lângă președinte, 10 angajați: un contabil, un casier, un consilier sportiv, cinci antrenori și doi îngrijitori. Bugetul pentru anul 2016 a fost de de 300.000 lei (adică 3 miliarde lei vechi), din care 200.000 lei cheltuieli de personal și 100.000 lei pentru întreținere și funcționare. În anul 2017, pentru sport sunt alocaţi 708.000 lei!