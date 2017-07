Petre Apostol

Mâine, debutează cel mai important concurs internaţional de ciclism din România: Turul Sibiului, întrecere de categoria 2.1 în calendarul Uniunii Cicliste Internaţionale, organizată de CS Sibiu Sport Project. Printre cele 19 echipe participante, dintre care trei pro-continentale, se află şi reprezentativa României, singura formaţie naţională înscrisă.

Lotul României cuprinde şase rutieri, printre care şi un sportiv ploieştean, anume Valentin Pleşea. Ciclistul în vârstă de 23 de ani este format la CS Petrolul Ploieşti, de către antrenorul Constantin Ciocan, însă, în prezent, reprezintă HC Cycling Team, acesta participând şi anul trecut în reprezentativa României la Turul Sibiului.

Toţi sportivii din lotul tricolor au putut fi urmăriţi, în urmă cu o săptămână şi jumătate, chiar pe şoselele din Prahova, unde s-au luptat pentru titlurile naţionale, Valentin Pleşea devenind vicecampion al ţării la proba de fond.

Alături de Pleşea, în echipa României vor mai fi prezenţi Eduard Grosu (campion naţional la contratimp), Marius Petrache (campion naţional la fond), Emil Dima (campion naţional la fond şi vicecampion la contratimp, la categoria U23), Vlad Dobre (vicecampion naţional la fond, U23), Mihai Băbăiţă.

Principalii favoriţi la câştigarea competiţiei provin în primul rând din cadrul celor trei echipe pro-continentale. Astfel, echipa italiană Androni Sidermec Bottecchia are în lot un câştigător de etapă în Turul Spaniei, italianul Francesco Gavazzi, precum şi un câştigător al Turului Italiei U23, în 2011, Matia Cattaneo, tot italian, care i-a învins în acea competiţie pe ciclişti precum columbianul Winner Anacona şi compatriotul său Fabio Aru, unul dintre favoriţii actualei ediţii a Turului Franţei, care tocmai a început.

De asemenea, echipa poloneză CCC Sprandi Polkowice are un lot solid, în majoritate format din sportivi care au participat, anul acesta, şi în Turul Italiei, printre care polonezul Maciej Paterski, câştigător al Turului Croaţiei în 2015, clasat pe locul 22 în ierarhia pe puncte din acest an a Giro, belarusul Branislau Samoilau, cu trei victorii în curse de nivel profesionist (curse mai mari de categoria 2), şi Marcin Bialoblocki, un specialist de contratimp, probă la care are în palmares titlul Poloniei, dar şi un loc 9 la Campionatele Mondiale (în 2015), precum şi câştigătorul de anul trecut din Turul Sibiului, bulgarul Nikolay Mihaylov.

Cea de-a treia echipă pro-continentală vine din Statele Unite ale Americii, anume United Healthcare, în lotul căreia cel mai titrat este columbianul Janier Alexis Acevedo, cu trei victorii la nivel profesionist (una dintre ele în Turul Californiei, în 2013, când a încheiat al treilea în clasamentul general) şi două prezenţe în Mari Tururi (Turul Franţei 2014 şi Turul Italiei 2015).

De remarcat prezenţa la start şi a ciclistului Daniel Crista, vicecampion naţional la contratimp, component al echipei daneze Christina Jewlelry Kuma, sportiv care a trecut, în carieră, şi pe la CS Petrolul Ploieşti. De asemenea, la startul competiţiei se va mai afla singura echipă continentală din România, Tuşnad Drag, a preşedintelui Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Carol Novak, prezent în lot.

Celelalte echipe care vor participa provin din Germania, Olanda, Serbia, Elveţia, Italia, Statele Unite ale Americii şi Danemarca.

Turul Sibiului va începe, mâine, cu un prolog, constând într-un contratimp de 2,3 km prin centrul oraşului, transmis în direct de Digisport 2, de la ora 18:00. Joi este programată o etapă de 211,8 km, Sibiu – Blaj – Miercurea Sibiului – Sibiu, cu trei căţărări de categoria a treia şi una de categoria a doua şi trei sprinturi intermediare.

Vineri este programată etapa regină, de 160 km, cu sosire în căţărare de categorie specială, la Bâlea Lac. Sâmbătă, rutierii vor mai parcurge încă 211,5 km, între Sibiu şi Păltiniş, finalul fiind tot în urcare, pe o căţărare de categoria întâi, după încă două căţărări de aceeaşi categorie pe traseu.

Ultima etapă va avea loc duminică şi va fi transmisă în direct începând cu ora 19:00, pe Digisport 2, runda programând 148,4 km (Sibiu – Mediaş – Sibiu), cu patru căţărări de categoria a treia şi trei sprinturi intermediare.