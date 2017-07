Luiza Rădulescu Pintilie

Fiecare dintre noi caută, în fiecare etapă a vieţii, succesul, ca o împlinire a visurilor şi a eforturilor sale şi fiecare are înzestrarea prin care, valorificând-o şi, mai ales, îmbogăţind-o, îşi poate pava, pas cu pas, drumul spre reuşita personală. Astăzi, poate mai mult ca oricând, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională e parte a acestui drum spre succes, constituind un avantaj şi nu de puţine ori o cerinţă obligatorie, care asigură accesul la studiu în străinătate, oportunitatea ocupării unui post şi a evoluţiei în carieră, a cunoaşterii altor culturi şi civilizaţii, a integrării într-un prezent care „şterge” tot mai mult graniţele între ţări, între oameni, între limbile în care aceştia vorbesc. Iar când toate acestea sunt ridicate la rangul excelenţei – aşa cum şi-a fixat, în 2012, drept orizont, provocare şi ţintă de atins tânăra fondatoare a Centrului de Limbi Străine Belle Languages, Constanţa Ruşinaru, iar astăzi ele sunt îndeplinite – câştigul e al acelora care au ales să înveţe, în fiecare oră de curs, nu numai limba engleză sau germană, ci şi traducerea acestei excelenţe în limbajul propriului succes. „Uşa către succesul personal se deschide numai dinăuntru”, spune un cunoscut specialist în educaţie şi formare şi, cu siguranţă, înţelegerea, comunicarea, cunoaşterea dobândite de fiecare dintre cei peste 1000 de preşcolari, elevi şi adulţi care au urmat, în anul de învăţământ 2016-2017, cursurile Centrului de Limbi Străine Belle Languages le vor asigura tocmai şansa de a deschide cât mai larg această uşă, către cât mai multe posibilităţi de reuşită.

Ideea înfiinţării centrului a pornit, după cum ne mărturisea managerul acestuia,

Constanţa Ruşinaru, „în luna mai 2012, chiar din partea părinţilor ai căror copii învăţau limba engleză alături de mine. Datorită experienţei didactice pe care am căpătat-o în sistemul educaţional britanic, în perioada 2003-2008, la întoarcerea mea în ţară am început să aplic tot ceea ce învăţasem în cadrul cursurilor pe care le susţineam la acea vreme. Îmi doream ca toţi cei care studiau o limbă străină să aibă şansa să o studieze la un alt nivel, într-un mod plăcut şi distractiv, dar mai ales eficient, bazat pe cerinţele individului, nu pe programa şcolară. Pasiunea, devotamentul şi dorinţa de cunoaştere şi învăţare s-au transformat în scurtă vreme în performanţe. Numărul cererilor şi cel al recomandărilor au crescut şi, astfel, au făcut posibilă înfiinţarea Centrului de Limbi Străine Belle Languages”.

Fără doar şi poate că dincolo de povestea spusă foarte pe scurt, cu rigoare şi modestie, de cea care a iniţiat şi coordonează activitatea – care, de altfel, ne şi spunea că îi plac mai degrabă organizarea şi desfăşurarea activităţilor decât să vorbească despre ele – trebuie căutate efortul constant al echipei de traineri strânse în jurul său, preocuparea de a găsi cele mai inovative şi atractive metode de învăţare şi de a ajunge la mintea dar şi la sufletul fiecărui cursant, indiferent de vârstă şi de nivelul de înţelegere, deschiderea către parteneriate, colaborări şi proiecte care să valorizeze centrul, să-i certifice performanţele şi, apoi, să asigure celor care îl aleg, garanţia excelenţei, tradusă ca o şansă în plus spre succes.

Iar recunoaşterile nu au întârziat să apară. La numai un an de la înfiinţare, centrul a devenit partener al Consiliului Britanic, participând la toate evenimentele şi proiectele iniţiate de acesta. Mai mult decât atât, anual, zeci de copii pregătiţi în cadrul centrului susţin, cu rezultate foarte bune, examenele Cambridge English (YLE, KET, PET, FCE, CAE), IELTS (limba engleză), din acest an devenind oficial şi Centru de pregătire a examenului IELTS.De asemenea, aceleaşi performanţe le înregistrează şi cursanţii care studiază limba germană şi susţin examenele de obţinere a Goethe Zertifikat. De reţinut şi că modulele de studiu sunt aliniate Cadrului Comun de Referinţă European pentru Limbi Străine (Strasbourg 2001).

Ca încă o dovadă a acelei uşi deschise din interior spre reuşită – valabilă şi în cazul poveştii de succes a centrului, nu numai al cursanţilor pe care îi pregăteşte – activitatea şi rezultatele nu au rămas doar la nivelul sălilor de învăţare (din modernul sediu din Ploieşti, de pe strada Rudului nr.40 – în foto), ci au devenit paşaportul spre recunoaşteri importante. În octombrie 2016, de exemplu, Centrul de Limbi Străine Belle Languages a fost reprezentat la „Education UK Exhibition” – eveniment onorat de Excelenţa Sa Paul Brummell – ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Charlie Crocker, CEO al Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Britanică, Nigel Bellingham – director al Consiliului Britanic, fostul ministru al Educaţiei Remus Pricopie, reprezentanţi ai universităţilor ASE şi Politehnică, alături de instituţii academice din Marea Britanie. Şi nu numai că a fost prezent, dar a şi fost nominalizat în finala concursului „Study in UK”, prin lucrarea elevului Dinu Codescu (clasa a XI-a). În luna mai a acestui an, conducerea centrului a fost prezentă, alături de oficialităţi din România şi Marea Britanie, la evenimentul organizat, la Teatrul Naţional Bucureşti, cu prilejul celei de-a doua vizite oficiale a Prinţului Charles în România. De asemenea, centrul e în legătură permanentă cu evenimente de top din mediul de afaceri şi de bussines, cu atât mai mult cu cât este singura instituţie din Ploieşti care asigură training lingvistic de specialitate în domeniul extracţiei petrolului, dar şi cursuri diverse pentru companii – din domeniile tehnice, juridice, medicale etc. Nu întâmplător centrul a participat la „Top of the World”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Britanică, al cărui scop a fost cel al cunoaşterii şi recunoaşterii afacerilor româneşti de top şi ale oamenilor care le conduc.

Statornică a fost şi continuă să fie preocuparea conducerii centrului privind perfecţionarea metodelor de predare şi de studiu, în acest sens chiar din septembrie 2017 urmând să fie primit, pentru viitorul an de învăţământ, un modern material didactic, în acord cu discuţiile purtate în cadrul „Innovative ELT” – Barcelona, cu directorul Adam Salkeld al Digital Learning (cunoscut pentru optimizarea platformelor BBC,National Geographic,Cambridge etc.) referitoare la optimizarea platformei Cambridge, dar şi a suporturilor de curs ale editurii Cambridge University Press.

Şi pentru că învăţarea înseamnă şi bucuria împărtăşită a comunicării, a schimbului de idei, a generozităţii puse în slujba unor cauze, cei cinci ani de existenţă a Centrului de Limbi Străine Belle Languages au deschis o simbolică uşă şi spre implicările cultural-artistice sau sociale, participând – ca să dăm doar două exemple – prin activităţi de voluntariat, la Festivalul Educaţional Internaţional, sau la festivităţile de încheiere a anului şcolar la British School of Bucharest. În fapt, tot atâtea dovezi ale excelenţei sub semnul căreia Centrul de Limbi Străine Belle Languages îşi pregăteşte cursanţii şi ale traducerii ei, pentru fiecare în parte, în limbajul succesului personal, de carieră, de viaţă.