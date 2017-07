Bogdan Chitic

Liga Naţională de baby şi minibaschet, ediţia 2017, s-a încheiat, sâmbătă, după trei săptămâni de întreceri pe terenurile de la Mangalia. După ce, la capătul primei perioade de concurs, reuşea să cucerească titlul naţional pe segmentul de baby-baschet, clubul Ploieşti Basketball a avut un cuvânt important şi în divizia de minibaschet, acolo unde grupa de performanţă antrenată de Bianca Barbu şi Elena Stan a pătruns între cele mai bune opt echipe din ţară.

După un parcurs aproape fără greşeală în primele două faze, desfăşurate sub formatul grupelor, în care au pierdut un singur meci, împotriva echipei CN Aurel Vlaicu Bucureşti, juniorii ploieşteni nu au mai putut repeta evoluţiile bune în sferturi, când au cedat clar în faţa formaţiei din Otopeni, cea care, de altfel, avea să devină campioană. Au urmat, apoi, meciurile de clasament cu mai sus amintita CN Aurel Vlaicu Bucureşti şi ABC Mureş Tg. Mureş, care i-au plasat, la final, pe locul 8 pe elevii Biancăi Barbu.

Celelalte echipe ploieştene prezente în competiţie, ABC Shooters-Sevlar, Solaris şi CSŞ Ploieşti, au încheiat pe locurile 28, 37 şi, respectiv, 47. Mai multe detalii despre comportarea acestor trei formaţii la Mangalia veţi putea afla din ediţiile viitoare ale Ziarului Prahova.

Parcursul echipei Carrefour Ploieşti Basketball:

Faza I: 24-19 vs CSU Sibiu

32-17 vs MP Sport Timişoara

29-26 vs Phoenix Galaţi

Faza a II-a: 17-22 vs CN Aurel Vlaicu Bucureşti

29-25 vs CSŞ Nr. 5 Bucureşti

28-25 vs ACS Îngerii Băniei Craiova

Sferturi de finală: 11-39 vs ACS Baller Otopeni

Locurile 5-8: 30-40 vs CN Aurel Vlaicu Bucureşti

Locurile 7-8: 18-21 vs ABC Mureş Tg. Mureş