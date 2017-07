Petrolistul Boldeşti a încheiat prima săptămână de pregătire, după reunirea care a avut loc marţi, pe 11 iulie, antrenorul Marian Ilie fiind în faza de „conturare a lotului”.

„La ultimul antrenament, vineri dimineaţă, am avut 22 de jucători, majoritatea copii din zona Boldeşti – Văleni, din împrejurimi, pe care vreau să îi evaluez. Pe lângă jucătorii experimentaţi pe care i-am păstrat în lot, Ionescu, Mişu Ene, am reuşit două transferuri bune, revenirea lui Adrian Ilie – ultima dată la Petrolul Băicoi – şi cooptarea lui Sergiu Toader, de la Văleni, fiind mişcări certe”, – spune tehnicianul „Boldeştinei”, care menţine „regula” unei echipe serioase, aceea de a face antrenamente zi de zi, nu „la fără frecvenţă”, cum se face la majoritatea echipelor de eşalon judeţean. „Nu am stabilit încă primul amical, vreau să conturez lotul” – spune Ilie.

Negocieri cu Lungu şi Stanca

În afara transferurilor reuşite până acum, pe „lista de achiziţii” a Petrolistului se află şi unul dintre jucătorii importanţi ai Blejoiului, Ştefan Stanca – fost component al selecţionatei Prahova Muntenia, dar şi Alexandru Lungu – un apărător central experimentat, cei doi jucători mai sus mneţionaţi având „la comun” experienţa în tricoul defunctei Conpet, la nivel de Liga a III-a. Un alt jucător cu care echipa din Boldeşti este în negocieri este Marian Petrescu, ultima dată la CS Băneşti.