Petre Apostol

Reprezentanţii Federaţiei Române de Atletism au anunţat loturile naţionale în vederea participării la viitoarele competiţii internaţionale, programate luna aceasta, anume: Campionatul European de tineret (Bydgoszcs, Polonia), Campionatul European de alergare montană (Kamnik, Slovenia), Campionatul Mondial de juniori 2 (Nairobi, Kenia) şi Festivalul Olimpic al Tineretului European (Gyor, Ungaria).

Iar pe lista cu sportivii convocaţi sub tricolor se regăsesc şi reprezentanţi prahoveni, care vor lua parte la Campionatul European de tineret şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European.

Dintre cele două concursuri, prima competiţie trecută în calendar este Campionatul European de tineret, programat să se desfăşoare săptămâna viitoare, între 13 şi 17 iulie. Iar pe lista cu sportivii care vor reprezenta România se regăsesc şi doi atleţi care aleargă cu dublă legitimare, la CSM Ploieşti şi la CS Petrolul Ploieşti. Este vorba despre Petre Rezmiveş (antrenor Augustin Iancu) şi Cristian Radu (antrenori Robert Munteanu şi Augustin Iancu), amândoi fiind prezenţi, de curând, în lotul tricolor la Campionatul European pe echipe.

Petre Rezmiveş, născut la 11 septembrie 1997, va lua parte în cadrul concursului de 100 metri, la care recordul său personal este de 10.44 secunde, stabilit luna trecută, la Cluj Napoca. În cadrul probei, din România va mai concura Ioan Melnicescu, născut în ianuarie 1996, care are recordul personal de 10.32 secunde.

Totodată, sportivul de la CSM-Petrolul va mai participa şi la proba de 200 metri, la care va fi singurul tricolor prezent la start, cel mai bun timp al său fiind de 21.13 secunde, record stabilit tot anul acesta.

De asemenea, Petre Rezmiveş va face parte şi din cadrul concursului de ştafetă 4×100 metri, cu care a obţinut locul al patrulea la Europenele pe echipe, pentru această probă fiind desemnaţi şi Ioan Melnicescu, Gabriel Petre, Adrian Popescu, Ioan Piţigoi şi Marian Tănase.

În privinţa lui Cristian Radu, atletul născut în 21 decembrie 1996 va lua parte la proba de 400 metri, la care cea mai bună performanţă a sa datează de anul trecut, anume 47.16 secunde, în acest sezon cel mai bun timp al său fiind de 47.30 secunde, ambele rezultate fiind stabilite la Cluj Napoca.

La proba de 400 metri vor mai concura pentru România Zeno Moraru (record personal 46.72 secunde) şi Robert Parge (record personal 47.07 secunde).

Cristian Radu va fi prezent, de asemenea, şi în cadrul ştafetei de 4×400 metri, alături de cei doi atleţi menţionaţi, al patrulea component al echipei urmând să se aleagă dintre Cosmin Trofin şi Sebastian Ursachi.

La Campionatul European de tineret din Polonia va fi prezent şi antrenorul Augustin Iancu, secretarul general al Federaţiei Române de Atletism, delegaţia României urmând să plece spre locul de desfăşurare a competiţiei în data de 11 iulie.

În ceea ce priveşte Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), competiţia se desfăşoară sub egida Comitetului Olimpic European şi este organizată pentru sportivi cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, la mai multe discipline olimpice. Precum competiţiile olimpice, întrecerea are atât ediţii de vară, cât şi de iarnă, şi se desfăşoară o dată la doi ani.

Oraşul Gyor, din Ungaria, va găzdui cea de-a 14-a ediţie de vară a FOTE, în perioada 23-29 iulie, având programate întreceri la opt discipline sportive.

La atletism, România va fi prezentă cu un lot alcătuit din 22 de sportivi (11 fete şi 11 băieţi), printre care se regăseşte şi o atletă prahoveană – Andreea Lungu. Componentă a CSŞ „Constantin Istrati” Câmpina, sportiva prahoveană, născută în 2002, este pregătită de profesoara Mihaela Marin, antrenoare care a fost inclusă, de asemenea, în colectivul tehnic pentru competiţia din Ungaria.

Andreea Lungu va concura la proba de aruncare a discului, la care anul acesta, în luna aprilie, şi-a stabilit recordul personal, cu o performanţă de 45.85 metri, chiar la un concurs disputat la Câmpina.

Înainte de plecarea la FOTE, delegaţia României se va reuni în data de 20 iulie, la Complexul Olimpic Sydney 2000 de la Izvorani.