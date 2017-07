Petre Apostol

Aflată pentru prima dată direct pe tabloul principal la un turneu de Mare Şlem, jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan a profitat cât a putut de prezenţa la Wimbledon. Cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului a debutat luni pe arenele de la All England Lawn Tennis and Croquet Club din sud-vestul Londrei, sportiva de 24 de ani din Sinaia reuşind să se califice în turul secund, după ce a învins-o pe jucătoarea chineză Ying-Ying Duan.

Ana Bogdan s-a impus în acel meci cu scorul de 6-4, 6-2, mult mai uşor decât s-ar fi preconizat, având în vedere diferenţa de 53 de locuri în clasamentul mondial, Duan aflându-se pe poziţia a 62-a WTA.

În turul al doilea, jucătoarea prahoveană a avut o adversară şi mai bine cotată, evoluând în compania Carolinei Garcia, din Franţa, cap de serie numărul 21, aflată pe locul 22 în clasamentul mondial. Ana Bogdan a început promiţător meciul, pe serviciul sportivei din Hexagon, prin trei lovituri câştigătoare trimiţând ghemul în prelungiri, însă Garcia s-a salvat in-extremis.

Replica franţuzoaicei a venit în ghemul al patrulea, la scorul de 2-1 în favoarea sa, când a trimis ghemul în prelungiri, având şi o minge de break, însă nu a reuşit să concretizeze. Ana Bogdan a egalat la 2, iar apoi şi-a creat prima şansă de break, dar nici ea nu a putut să câştige pe serviciul adversarei, Garcia punctând prin servicii foarte bune.

Jucătoarea din Hexagon a reuşit să spargă gheaţa, realizând primul break al meciului, într-un ghem în care sportiva prahoveană a salvat trei şanse de break şi a ratat o oportunitate de a egala la 3. Astfel, Caroline Garcia s-a desprins la 4-2, dar Ana Bogdan a restabilit egalitatea, după două ghemuri în care a controlat jocul, cedând doar două puncte. Nu a fost suficient pentru fosta ocupantă a poziţiei secunde de la junioare, a 21-a favorită a turneului de la Wimbledon câştigând următorul ghem pe propriul serviciu, pentru ca, apoi, să închidă actul la 6-4, cu break din prima oportunitate.

Setul al doilea a început cu o perioadă de tatonare, niciuna dintre jucătoare nereuşind să creeze probleme adversarei pe serviciu, până la scorul de 2-2. La fel ca în primul act, Ana Bogdan a deschis, practic, ostilităţile, controlând ghemul al cincilea pe serviciul sportivei din Franţa, ajungând şi la minge de break. Dar, şi cu puţin noroc, serviciul a salvat-o pe Garcia, care s-a menţinut în frunte, scor 3-2.

Iar jucătoarea franceză a replicat în ghemul următor, când, de la 40-15 pentru Bogdan, a egalat, printr-un retur inspirat, procurându-şi prima minge de break a setului, pe care a şi concretizat-o, cu ajutorul sportivei prahovene, care a realizat dublă greşeală.

Caroline Garcia a continuat perioada foarte bună, ajungând la opt puncte consecutive, ducând scorul la 5-2. Ana Bogdan a oprit seria sportivei din Franţa, câştigând ghemul următor pe propriul serviciu, dar, apoi, deşi a salvat o minge de meci, nu a putut să întoarcă soarta partidei, jucătoarea din Hexagon câştigând setul cu 6-3, obţinând calificarea în turul al treilea, după o oră şi 21 de minute.

În turul următor, Garcia o va întâlni pe americanca Madison Brengle (locul 95 WTA), care a realizat surpriza de a o învinge de cehoiaca Petra Kvitova (cap de serie nr. 11, revenită de curând în circuitul profesionist), scor 6-3, 1-6, 6-2.

Ana Bogdan rămâne, astfel, cu performanţa de a-şi egala cel mai bun rezultat de până acum de la turneele de Mare Şlem, după prezenţa în turul al doilea la US Open, anul trecut, atunci când a reuşit să se califice, de altfel, pentru prima dată pe tabloul principal la o asemenea competiţie. Totodată, a bifat şi singurul turneu de Mare Şlem la care nu fusese pe tabloul principal, iar pentru prezenţa în turul secund a obţinut 70 de puncte în clasamentul mondial, care o pot propulsa, din nou, în jurul locului 108.