Între 28 iulie şi 6 august, la Capidava, judeţul Constanţa, se va desfăşura Academia de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction ATLANTYKRON – ediţia 28. Purtând genericul „Insula viitorului”, Atlantykron este singurul eveniment de acest gen din România cu o tradiţie de 28 de ani şi, potrivit multor invitaţi speciali din străinătate, un eveniment de profil unic în lume. Inedita Academie, organizată în natură şi departe de civilizaţia urbană, are ca scop accesul tinerilor la cunoaştere şi reuneşte experţi de talie mondială (dintre care unii au primit premiul Nobel și predau gratuit cursuri tinerilor interesaţi) şi tehnologie de ultimă generaţie, pe o insulă care are mai puţin de un km2. Aici se desfăşoară demonstraţii ştiinţifice şi cursuri de artă sau de comunicare aşa cum în nicio şcoală nu se predau, participanţii stând pe iarbă, sub cerul liber, sub stele. Sunt aşteptaţi circa 500 de tineri participanți, lectori, invitaţi şi organizatori din toate zonele ţării. Printre invitaţi şi-au confirmat prezența personalităţi de marcă din ştiinţă, cultură, artă sau sport din România, SUA, Slovacia şi Italia. Printre invitaţii speciali se vor regăsi: scriitorul şi jurnalistul de ştiinţă Alexandru Mironov, care va coordona conferinţele zilnice „Lumea de mâine”, prof. dr. Teodor Vasile, psiholog, prof. dr. Leon Zăgrean, Lucian Boronea – vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), maestrul în artă culinară Petrişor Tănase, Maria Sionionescu, profesor asociat la Institutul Spaţial şi de ştiinţe astronautice din cadrul Agenţiei de Explorare Aerospaţială a Japoniei (JAXA), iar ca invitaţi virtuali, care vor susține teleconferințe –Dumitru Dorin Prunariu, astronaut, primul (şi singurul) român care a zburat vreodată în spațiul cosmic; cercetătoarea americană Erisa K Stilley (Jet Propulsion Laboratory), dr. ing. Florin Munteanu şi Ravi Prakash, inginer JPL NASA, responsabil cu misiunea Curiosity de pe Marte etc. Organizatorii actualei ediţii a Academiei Atlantykron sunt Centrul Pentru Studii Complexe şi Fundaţia World Genesis din SUA, în colaborare cu Societatea CYGNUS din Suceava, cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, cu Institutul de Ştiinţe Spaţiale, cu Asociaţia pentru Inovaţie, cu HUP Center pentru Dezvoltarea Performanţei, cu SARS Romania (Search and Rescue Service) şi cu sprijinul revistei Ştiinţă şi Tehnică.