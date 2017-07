Bogdan Chitic

Competiţia de baby-baschet din cadrul Ligii Naţionale de la Mangalia s-a încheiat în urmă cu 10 zile, dar ecourile unei stagiuni încununate de succes pentru baschetul ploieştean persistă în continuare. După ce Ploieşti Basketball a câştigat râvnitul trofeu pentru a doua oară în ultimele patru ediţii (2014, 2017), o comportare foarte bună a avut-o, la Mangalia, şi selecţionata ABC Shooters-Sevlar, sub comanda antrenorului Florentin Creţu.

Micuţii baschetbalişti ploieşteni au încheiat întrecerea pe locul 13 – cea mai bună clasare din istorie pentru formaţia prahoveană – după un ultim joc câştigat cu 25-14 tocmai împotriva campioanei de anul trecut, CSŞ Nr. 5 Bucureşti. Imediat după joc, băieţii lui Florentin Creţu au ţinut să fie aproape de colegii lor, de la Ploieşti Basketball, în finala câştigată cu MC Ball Mangalia, scor 69-23, pe parcursul căreia jucătorii de la ABC Shooters-Sevlar şi-au încurajat în permanenţă concitadina.

Reveniţi la Ploieşti după o săptămână toridă, la propriu şi la figurat, la nici 48 de ore distanţă copiii de la ABC Shooters-Sevlar au reînceput antrenamentele în cadrul taberei de vară organizată la baza sportivă din incinta Şcolii „Grigore Moisil”. În această perioadă, accentul se va pune pe individualizare, în cadrul taberei lucrând cu copiii mai mulţi antrenori cu state vechi în baschetul ploieştean, precum Sorin Hartman, Florentin Creţu, Cosmin Blăgoi sau Iordănică Ciorobea. Programul de vară al formaţiei ploieştene va cuprinde şi un trial pentru completarea grupelor de performanţă 2008-2010, „veteranii” Mihai Răcăşan, David Iordăchescu sau Alex Petre aşteptând, deja, cu nerăbdare formarea unei echipe care să lupte de la egal la egal în compania granzilor, din sezonul viitor.

Rezultatele ABC Shooters-Sevlar în Liga Naţională de baby-baschet:

Faza I: 37-1 vs BC Slam Albastru

50-3 vs CS Toro Dunk Craiova

28-21 vs BC Lions Craiova

Faza a II-a: 22-35 vs ACS Play Ball Bucureşti

20-16 vs BC Lions Craiova

20-19 vs Gladius Tg. Mureş

Locurile 9-16: 39-43 vs ACS 4 Sports Agronomia Bucureşti (după prelungiri)

Locurile 13-16: 33-7 vs CS Phoenix Constanţa

Locurile 13-14: 25-14 vs CSŞ Nr. 5 Bucureşti