F. T.

Potrivit unui comunicat al OMV Petrom, compania – cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei – a investit circa 1,7 milioane de euro pentru construirea unui nou tronson de 1,4 km de cale ferată în interiorul Rafinăriei Petrobrazi, lungimea liniilor ferate aflate în exploatare în interiorul rafinăriei prahovene ajungând astfel la aproximativ 50 de kilometri. “Folosim transportul pe calea ferată pentru o parte importantă a producţiei de carburanţi de la Petrobrazi. Carburanţii sunt încărcaţi în vagoane cisternă în interiorul rafinăriei, iar calea ferată de la Petrobrazi face legătura cu reţeaua publică. Apoi, carburanţii sunt transportaţi la depozitele noastre din ţară, de unde sunt distribuiţi ulterior către benzinării. În ultimii ani am făcut eforturi importante pentru a optimiza din punct de vedere logistic acest traseu al carburanţilor. Inaugurarea noului segment de cale ferată ne va permite să reducem şi mai mult costurile datorită reducerii timpilor de manevră şi va contribui la creşterea siguranţei operaţiunilor”, a declarat Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea Downstream Oil, citat de Agerpres. Noul tronson de cale ferată construit în zona instalaţiei de cocsare are rolul de a interconecta alte patru linii existente, facilitând manevrele garniturilor de tren, în contextul în care, anual, în Rafinăria Petrobrazi sunt încărcate peste 50.000 de vagoane cu produse petroliere.

„După privatizare, investiţiile la Rafinăria Petrobrazi au însumat 1,2 miliarde de euro, din care circa 600 milioane euro au fost investiţi pentru programul de modernizare care s-a desfăşurat în perioada 2010-2014. Cu o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual, Petrobrazi poate procesa întreaga producţie de ţiţei a OMV Petrom din România. Rafinăria Petrobrazi are în prezent un Indice Nelson de 11,5 (indicator folosit pentru a evalua complexitatea unei rafinării de petrol), cel mai mare din regiune, fiind capabilă să proceseze o gamă variată de ţiţei”, arată site-ul economica.net.