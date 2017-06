Marcel Marin, Bogdan Chitic

De aproape un an de aşteptare au avut fanii Petrolului nevoie pentru a-şi vedea visul cu ochii. Ieri, la prânz, continuatoarea de drept a fenomenului fotbalistic la Ploieşti, Asociaţia Petrolul 52, a obţinut dreptul de folosire a tuturor celor şase mărci aflate în custodia Primăriei, drept pentru care îşi va schimba denumirea echipei de fotbal în FC Petrolul Ploieşti.

Licitaţia organizată în sala de protocol a Primăriei Ploieşti a fost adjudecată, aşa cum era şi normal, de Asociaţia Petrolul 52, unicul participant la eveniment. Astfel, toate cele şase mărci, FC Petrolul Ploieşti, Petrolul Ploieşti 1924, Fotbal Club Petrolul, Petrolul Ploieşti, Petrolul 52 şi Petrolul 95, au trecut în contul Asociaţiei Petrolul 52, înfiinţată în vara anului trecut de către fostele glorii ale clubului.

Preşedintele onorific, Mircea Dridea, preşedintele clubului, Cristi Vlad, şi Andrei Hoştiuc, împuternicit din partea asociaţiei, au fost prezenţi la fericitul eveniment, care le oferă, practic, „galben-albaştrilor” garanţia recuperării identităţii, la un an de la trecerea în faliment a „defunctei” SC FC Petrolul.

La suma stabilită în primă fază, de 14.472 de lei pentru fiecare marcă, pe an, se va adăuga un procent de 2% din încasările aferente rezultate în urma dreptului de folosire a mărcii. Cu alte cuvinte, întreaga tranzacţie se învârte în jurul valorii de 30.000 de euro.

Primul pas către Liga a III-a, astăzi, la Răcari!

Petrolul va susţine astăzi, de la ora 18:00, la Răcari (Dâmboviţa), manşa tur a barajului de promovare în Liga a III-a, în compania celor de la Dentaş Tărtăşeşti, campioana judeţului vecin. Băieţii lui Tavi Grigore pornesc din postura de mari favoriţi înaintea dublei manşe care ar trebui să încununeze un sezon de succes, în care lupii au bifat eventul „campionat-cupă” la nivel judeţean şi mai au de făcut, acum, pasul decisiv către promovare.

Pentru acest prim joc al barajului, suporterii Petrolului au primit 1.000 de bilete din partea organizatorilor şi vor face deplasarea la aproximativ 45 de kilometri de Ploieşti cu maşinile personale. Manşa retur se va desfăşura sâmbătă, 24 iunie, de la ora 20:00, pe Stadionul „Ilie Oană”.