Violeta Stoica

La un an și două luni de la deschiderea ofertelor depuse de șapte asocieri de societăți comerciale și o firmă de sine stătătoare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor la varianta de ocolire a orașului Comarnic. Aceasta ar fi vestea bună, pentru că – așa cum se întâmplă mai totdeauna în România – există și o veste rea: ofertantul aflat pe locul al doilea (prin urmare, necâștigător) a contestat rezultatul licitației prin care a fost desemnată câștigătoare asocierea de firme Next Level Europe SRL – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata.

Decizia referitoare la această contestație va fi făcută publică de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, după ce va fi analizată admisibilitatea contestației și se va stabili dacă firma contestatoare are dreptate sau nu în cele prezentate în documentul depus la CNSC.

Licitațiile pentru serviciile de proiectare și pentru lucrările de execuție a celor două mult-așteptate centuri ocolitoare ale orașelor Comarnic și Bușteni au fost lansate în luna noiembrie a anului 2015. În martie 2016 au fost deschise ofertele pentru desemnarea celei mai bune variante, în conformitate cu cerințele din caietele de sarcini. Spre finalul lunii mai, deci la un an și două luni de la deschiderea ofertelor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reușit în cele din urmă să desemneze câștigătorul licitației deschise organizate pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Comarnic – asocierea Next Level Europe SRL – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, cei care au spus că vor presta serviciile și lucrările contra sumei de 17,04 milioane de lei, de altfel cel mai mic preț ofertat de participanții la procedura de achiziție.

Contestatarul rezultatului licitației a solicitat, în documentul depus la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, anularea adreselor prin care a fost transmis numele asocierii câștigătoare a procedurii de achiziție, obligarea autorității contractante – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – să reevalueze oferta depusă de asocierea câștigătoare, precum și anularea raportului procedurii și a tuturor actelor subsecvente acestuia.

“Autoritatea contractantă a evaluat în mod vădit nelegal oferta declarată câștigătoare care, în realitate, este o ofertă inadmisibilă”, arată firma care a depus contestația la CNSC, a cărei denumire a fost ștearsă în documentul postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, dar despre care se știe că este societatea/asocierea de firme care a fost situată imediat după câștigător în raportul procedurii de achiziție.

Decizia în această privință rămâne la reprezentanții Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, care vor hotărî dacă vor admite sau dacă vor respinge contestația la rezultatul procedurii de achiziție pentru ocolitoarea orașului Comarnic.

În martie 2016, au fost înregistrate opt oferte depuse de următorii operatori economici pentru contractarea serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor de construire a variantei ocolitoare pentru Comarnic: Asocierea S.C. Triscari Construtioni S.R.L. – S.C. Granchi S.R.L. – S.C. Servizi Integrati All’Ingegneria S.R.L. – S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – Incertrans S.A.; Asocierea S.C. Telor Invest S.R.L. – S.C. Pro Cons XXI S.R.L.; Asocierea S.C. Alpenside S.R.L. – S.C. Eurocerad International S.R.L.; S.C. Drumuri și Poduri Gheorghieni S.R.L.; Asocierea Tableros Y Puentes S.A. (TAPUSA) – Construcciones Vera S.A.U.- S.C. Erre.VI.A Ricerca Viabilita Ambiente S.R.L.; Asocierea Next Level Europe SRL – Eurostrade S.R.L. – Groma Societa Di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata; Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A. – S.C. Copisa Constructii S.R.L. – S.C. Infra Sistem Proiect S.R.L. și Asocierea Secol S.A. – Secol Romania S.R.L. – S.E.C.O.L. S.p.A.

Nouă asocieri de firme au depus oferte și pentru încheierea contractului de proiectare și de execuție a variantei de ocolire a orașului Bușteni. Tot la finalul lunii martie 2016, au fost deschise ofertele depuse de asocierea SC Telor Invest SRL – SC Pro Cons XXI SRL; asocierea SC Triscari Construzioni SRL – SC Granchi SRL – SC Servizi Integrati All’Ingegneria SRL – SC Institutul de Cercetări și Transporturi – Incertrans SA; asocierea SC Consal SRL – SC Primacons Group SRL; asocierea SC Alpenside SRL – SC Eurocerad International SRL; asocierea Copisa Constructora Pirenaica SA – SC Copisa Construcții SRL – SC Transproiect 2001 SA; asocierea Tableros Y Puentes SA (TAPUSA) – Construcciones Vera S.A.U.- SC ERRE.VI.A Ricerca Viabilita Ambiente SRL; asocierea Next Level Europe SRL – Eurostrade SRL – Groma Societa di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata; asocierea SC Tancrad SRL – SC Pragosa Romania SRL – SC Mari-Vila COM SRL – SC Global Service Proiect SRL și asocierea SC Citadina 98 SA & SC Vega 93 SRL & Acciona Ingenieria SA.

Se rezolvă traficul infernal de pe Valea Prahovei?

Studiile de fezabilitate finalizate pentru cele două centuri ocolitoare pentru Comarnic și pentru Bușteni au fost realizate de o singură firmă, Egis România. Concluzia comună celor două studii arată că “ în urma analizei traficului actual și a perspectivei pe ansamblul rețelei, rezultă că varianta de ocolire a orașului Comarnic (n.n. – același lucru fiind valabil și pentru cea de la Bușteni) va ajunge la nivelul maxim de încărcare a acesteia în anul 2025, anul în care, teoretic, va fi dată în exploatare autostrada Brașov-Comarnic. După acest an, numărul total de vehicule va scădea considerabil atât pe varianta de ocolire Comarnic, cât și pe Drumul Național 1, ajungând să se asigure capacitatea de circulație a acestora la un nivel recomandat până în anul 2032 și un nivel admisibil după aceea”.

Deocamdată, traficul pe Valea Prahovei este infernal în perioada vacanțelor sau weekend-urilor. Cât de mult sau cât de puțin se va reduce mersul bară la bară prin construirea celor două centuri ocolitoare, se va vedea. Pe moment, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are de finalizat procedurile de achiziție, care par să fie pietre de moară pentru CNAIR.