Violeta Stoica

Ploieștiul și toate localitățile care fac parte din zonele 2 (Boldești-Scăeni) și 6 (Valea Doftanei) pentru care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor” a încheiat un contract cu operatorul Rosal Grup ar putea să se transforme în curând în adevărate focare de infecție, având în vedere situația aproape fără ieșire provocată de taxa de mediu aplicată la rampele de gunoi.

Nebuloasa în care se află autoritățile în privința problemei care a început să se manifeste de circa două luni, când operatorul rampei de deșeuri de la Boldești Scăeni a oprit de câteva ori accesul în incintă al mașinilor de gunoi de la Rosal pare să conducă multe localități prahovene, inclusiv Ploieștiul, într-o stare de criză provocată de deșeurile menajere. Dacă nu se va găsi urgent o soluție privind taxa de mediu la rampă, municipiul Ploiești s-ar putea transforma într-un oraș îngropat în gunoaie, așa cum s-a întâmplat în orașul italian Napoli, în urmă cu doi ani.

O taxă de mediu (care, în principiu, ar trebui să vină în sprijinul populației) a devenit subiect de dispută între autoritățile locale și operatorii de salubritate în multe dintre localitățile din România, începând cu acest an. Taxa de 80 de lei fără TVA impusă la rampă pe tona de deșeuri provenite de la persoane fizice sau juridice a ajuns să se întoarcă împotriva populației, care va fi nevoită – cel mai probabil – să achite uneori tarif dublu pentru ridicarea și transportarea la rampă a gunoiului menajer. Însă nu se pune doar problema banilor, ci și a sănătății publice, dacă operatorul rampei ecologice de la Boldești-Scăeni nu va lăsa, de astăzi, să intre pe platforma respectivă mașinile operatorului de salubritate Rosal, care ridică și transportă deșeurile menajere provenite de la populație și agenți economici din mai bine de un sfert dintre localitățile prahovene.

Decizia luată de consilierii locali ploieșteni – de a crește tariful pe cap de locuitor cu circa 30 de bani, ajungându-se la 5,25 lei fără TVA pentru fiecare “producător” de gunoi, dar și pentru clienții non-casnici (agenți economici și instituții), care vor fi obligați să achite lunar 196,83 de lei fără TVA față de 185,47 lei, cât era până acum – nu rezolvă nici pe departe problema gunoaielor. Prin creșterea de tarif aprobată de consilierii ploieșteni în cadrul ședinței de marți, 30 mai, au fost incluse în preț doar creșterea salariului minim și creșterea tarifului de depozitare la rampă cu circa 10 lei pe tonă. Rămâne însă valabilă, din păcate, situația sumelor impresionante restante ale operatorilor de salubritate către rampa de depozitare a deșeurilor, adică acea taxă de mediu de 80 de lei pe tonă fără TVA impusă printr-o reglementare de anul trecut pentru nerespectarea managementului deșeurilor, adică pentru imposibilitatea atingerii pragurilor de diminuare a gunoaielor menajere preluate neselectat de la clienții operatorilor de salubritate. Cu alte cuvinte, atât timp cât nu vor fi ridicate și transportate selectiv deșeurile către rampele de gunoi, va fi în vigoare această taxă de mediu la rampă, taxă care anul viitor ar urma să crească de la 80 de lei pe tonă la 120 de lei pe tona de deșeuri.

Ploieștenii au scăpat deocamdată de creșterea tarifară propusă de operatorul de salubritate pentru că ieșea în afara prevederilor contractului, suma propusă pentru plată la clienții casnici urbani fiind de 7,09 lei fără TVA pentru fiecare persoană dintr-o gospodărie. Au scăpat pe moment, pentru că reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Deșeurilor Prahova au solicitat de la Autoritatea de Management a Ministerului Mediului (cea care urmărește aplicarea proiectelor finanțate din fonduri europene pe domeniul mediu) o derogare pentru a putea să fie crescut tariful deja majorat în cadrul ședinței de marți a consilierilor locali ploieșteni.

Ieri, la Ploiești, ar fi trebuit să aibă loc o adunare a tuturor primarilor localităților membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Prahova (toate localitățile prahovene, mai puțin Mizilul, plus Consiliul Județean Prahova). Întrunirea nu a mai avut loc, din cauza lipsei de cvorum a edililor localităților, majoritatea dintre aceștia nemulțumiți de faptul că tarifele pentru ridicarea deșeurilor menajere vor crește considerabil atât pentru mediul rural, cât și pentru mediul urban, ca urmare a introducerii acestei taxe de mediu la rampă.

O taxă de mediu care este cam ca nuca în perete, potrivit unor oficiali, pentru că se impune achitarea progresivă a acesteia, iar banii de la Fondul de Mediu se întorc la autoritățile locale…

Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, care deține și funcția de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor”, a declarat în legătură cu acest blocaj: “Motivul este instituirea acestei taxe, de 80 de lei pe tonă, care, în acest moment nu se colectează de la populație. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a făcut o solicitare către consiliile locale pentru majorare a tarifului, însă reprezentanții acestora au refuzat. În momentul de faţă, operatorul Rosal are o datorie de 4 milioane de lei la rampa deţinută şi administrată de către Vitalia. Cred că, la un moment dat, se va bloca tot sistemul. Noi sperăm că vom obţine un ajutor din partea guvernului şi din partea legislativului în privinţa acestei taxe, ca ea să fie stipulată clar şi să avem un criteriu legal pe baza căruia să o încasăm de la populaţie, taxă pe care să o plătim către Rosal sau direct către rampă. Operatorul Rosal colectează deșeurile, însă problema este la rampă, dacă va fi admis să depoziteze. Datoria operatorului de salubritate este către rampă, iar rampa nu-l mai primeşte, pentru că rampa, la rândul ei, ar trebui să achite această taxă de mediu către Administrația Fondului pentru Mediu”.

ADI Deșeuri a făcut precizări referitoare la tariful actual

Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” au transmis, ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, precizări referitoare la modul de facturare a serviciilor de salubrizare acoperite de operatorul zonelor 2 – Boldești-Scăeni și 6 – Valea Doftanei.

“Având în vedere sesizările legate de modul de facturare a serviciilor de salubrizare, care pe lângă prestaţia serviciului de salubritate cuprinde şi refacturarea taxei de mediu conform OUG 196/2005, aducem la cunoştinţa tuturor utilizatorilor Serviciului de Salubrizare din zonele 2 şi 6, deserviţi de S.C. Rosal Grup S.A., că ADI – ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a solicitat operatorului delegat SC Rosal Grup S.A. respectarea prevederilor contractuale, în sensul de a aplica tarifele aprobate de către A.D.I. conform art. 6 care arată că delegatul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului, corespunzător tarifului aprobat de delegatar, determinat în conformitate cu legea în vigoare şi în special cu metodologia aprobată de ANRSC. Facem precizarea că în acest moment tarifele aprobate sunt următoarele: 4,94 lei/persoană – tarif populaţie urbană; 3,20 lei/persoană – tarif populaţie rurală; 185,47 lei/tonă – tarif agenţi economici şi instituţii, tarifele neincluzând TVA”.

Bogdan Toader, președintele ADI Managementul Deșeurilor Prahova, a precizat, pentru ziarul Prahova, că eventuale creșteri de tarif (cum este și cea aprobată de Consiliul Local Ploiești) vor intra în vigoare după ce consiliile locale vor adopta hotărâri în acest sens și, mai apoi, în ședința ADI Deșeuri va fi aprobată hotărârea finală.

36 de localități fac parte din cele două zone ale județului Prahova pentru care a fost încheiat contractul de delegare cu operatorul Rosal, în toamna anului 2016: Aluniş, Ariceştii Rahtivani, Băicoi, Bărcăneşti, Berceni, Bertea, Boldeşti-Scăeni, Blejoi, Brazi, Bucov, Cocorăştii Colţ, Cocorăştii Mislii, Cosminele, Dumbrăveşti, Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Târg, Floreşti, Gorgota, Lipăneşti, Măgureni, Măneşti, Olari, Păuleşti, Ploieşti, Plopeni, Poienarii Burchii, Puchenii Mari, Scorţeni, Şirna, Slănic, Ştefeşti, Tinosu, Târgşoru Vechi, Vărbilău, Vîlcăneşti, Valea Doftanei.

În Italia, ani la rând, o situație similară a amenințat orașul Napoli

Ani la rând, din mai multe cauze, printre care s-a aflat și închiderea gropii de gunoi în care se depozitau deșeurile din zona orașului italian Napoli – despre care se afirma că ar fi contaminat pânza freatică -, locuitorii din acest oraș au fost nevoiți să îndure condiții de neimaginat. Mormanele de gunoaie de mii de tone care au acoperit străzile perioade mai mari sau mai mici de timp au condus chiar și la închiderea școlilor, pentru ca elevii să nu se îmbolnăvească din cauza deșeurilor menajere intrate în putrefacție. În urmă cu doi ani, se punea chiar și problema transportării gunoaielor din zona Napoli în alte state, printre care s-a aflat și România.