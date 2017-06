Petre Apostol

De astăzi, până la mijlocul săptămânii viitoare, echipa națională de handbal pe plajă U17 se va afla la Mamaia, într-un cantonament de pregătire în vederea participării la Campionatul European.

În lotul național masculin a fost convocat pentru această acțiune și unul dintre jucătorii promițători ai județului Prahova, anume Mihnea Mihăilescu. Jucător pe postul de portar, Mihnea s-a făcut remarcat în campionatele naționale de juniori, făcând parte din cadrul echipei CS Brazi, condusă de antrenorul Cristian Dumitru.

Alături de echipa prahoveană, Mihnea Mihăilescu a ajuns până în ultima fază semifinală a ediției din acest an a Campionatului Național de juniori II, la care au fost prezente cele mai valoroase 16 formații ale țării, CS Brazi fiind singura reprezentantă a județului la acest nivel al competiției.

În urma cantonamentului care va începe astăzi, se va realiza selecția pentru lotul care va reprezenta România la Campionatul European de handbal pe plajă U17, programat între 16 și 18 iunie, la Jarun Lake, din sudul capitalei Croației, Zagreb.

La categoria de vârstă U17 sunt prezente 15 echipe la masculin, România urmând să facă parte din grupa C, alături de Italia, Rusia, Olanda și Croația. În celelalte grupe sunt repartizate următoarele echipe: Spania, Germania, Elveția, Ucraina, Serbia (Grupa A); Portugalia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia (Grupa B).

La finalul fazei preliminare, primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune două echipe de pe locul al treilea se vor califica în sferturile de finală.

Spania este deținătoarea trofeului la categoria de vârstă U16, câștigând competiția europeană de anul trecut, disputată în Portugalia, la Nazaré.

România va fi reprezentată și la nivelul fetelor U17, unde vor participa 12 echipe, junioarele tricolore urmând să se confrunte, în grupa A, cu Olanda, Ungaria, Germania, Polonia, Ucraina, primele două clasate avansând, apoi, în semifinale. În cealaltă grupă vor concura Spania, Portugalia, Croația, Rusia, Elveția, Lituania.

La nivelul seniorilor, competiţie care se va desfăşura după întrecerea juniorilor, în acelaşi loc, România nu are nicio reprezentantă.