Bogdan Chitic

Naționala masculină de baschet „3×3” a României participă, în aceste zile, la Campionatul Mondial din Franța, de la Nantes, regăsindu-se, astfel, între cele mai bune 20 de echipe din lume. Alături de Mihai Sandu, Cezar Bărăgău și Mihai Văcărescu, din lotul tricolorilor face parte și Marius Ciotlăuș, fost campion cu CSM Ploiești, în Liga I, anul trecut, și unul dintre principalii artizani ai promovării prahovenilor în Liga Națională.

În noua formulă aleasă pentru Campionatele Mondiale din acest an, naționala României a pășit cu stângul în competiție, pierzând primele două jocuri, cu Filipine, scor 15-21, și Slovenia, scor 12-12, și are șanse infime de calificare în sferturile de finală ale întrecerii din Franța.

Aseară, după închiderea ediției, tricolorii au disputat ultimele două partide din cadrul fazei grupelor, cu țara gazdă și El Salvador, mai precis prima și ultima clasată din grupa B.

La precedentele trei ediții ale Campionatelor Mondiale de baschet „3×3”, disputate la Atena (Grecia, 2012), Moscova (Rusia, 2014) și Guangzhou (China, 2016) selecționata tricoloră a ajuns de două ori în sferturile întrecerii. Mai mult decât atât, în 2014, în Rusia, româno-spaniolul Angel Santana – fost campion cu CSU Asesoft Ploiești în Liga Națională și cu CSM Ploiești în Liga I – a câștigat concursul de aruncări libere, fiind desemnat cel mai bun „shooter” la nivel mondial.

Reprezentativa Serbiei are două titluri mondiale, în 2012 și 2016, iar naționala din Qatar unul singur, în 2014, după o finală împotriva aceleiași selecționate a țării vecine.