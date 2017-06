Petre Apostol

Federaţia Română de Atletism a anunţat lotul convocat pentru a participa la Cupa Europei pe echipe – Liga 1, competiţie programată în perioada 23-25 iunie, la Vaasa, în Finlanda. Pentru această competiţie, oficialii forului naţional au convocat 47 de sportivi, printre care se regăsesc şi trei reprezentanţi ploieşteni: Petre Rezmiveş, Cristian Radu (CSM Ploieşti-Petrolul Ploieşti) şi David Năstase (CSŞ Ploieşti-CSM Bucureşti).

Dintre cei trei sportivi doar Petre Rezmiveş (19 ani) va lua parte în concursul individual, atletul pregătit de Robert Munteanu şi Augustin Iancu la CSM-Petrolul Ploieşti urmând să ia parte la proba de 100 m, la care are ca record personal timpul de 10.44 secunde, stabilit chiar în acest an. Rezmiveş va face parte, totodată, şi din ştafeta României la proba de 4×100 m.

Ceilalţi doi reprezentanţi ploieşteni, Cristian Radu (20 ani) şi David Năstase (18 ani) vor concura în cadrul probei de 4×400 m. De remarcat prezenţa în premieră în lotul de seniori a elevului profesoarei Maria Andrei, David Năstase fiind unul dintre cei mai tineri concurenţi din echipele care vor participa la competiţia găzduită de Finlanda. În plus, de menţionat că doar el este originar din Ploieşti, dintre cei trei sportivi legitimaţi la cluburi din judeţ prezenţi în lotul naţional.

Delegaţia României se va reuni la Snagov, înainte să plece spre Vaasa în cursul zilei de 21 iunie.

Aceasta este cea de-a şaptea ediţie a competiţiei, Liga 1 adunând 12 echipe, care se luptă pentru promovarea în SuperLigă, întrecere care anul acesta se desfăşoară în Franţa, la Lille, tot între 23 şi 25 iunie. La Vaasa vor concura, alături de România, sportivi din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Norvegia, Portugalia, Suedia şi Turcia.

Sunt programate 40 de probe, cu câte un reprezentant din fiecare ţară la start, respectiv o ştafetă. Se vor acorda 12 puncte pentru victorie, iar, apoi, pentru fiecare loc următor se va scădea câte un punct. Iar la finalul competiţiei, primele trei ţări clasate, conform punctelor acumulate, vor promova la ediţia următoare a SuperLigii.

La ediţia precedentă, desfăşurată în urmă cu doi ani, la Heraklion, în Grecia, reprezentativa României a încheiat pe locul al nouălea, cu 227 de puncte, înregistrând doar două victorii (Claudia Bobocea – 1500 m feminin, Bianca Lazăr – aruncarea ciocanului feminin).