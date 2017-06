Marian Dima, Marin Marcel

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova a programat, ieri, la sediul din strada Pielari, tragerea la sorţi pentru stabilirea celor trei echipe care vor merge în Superliga Prahova, câştigătoarele celor şase serii de Liga B, calificate pentru aceste jocuri eliminatorii trimiţându-şi reprezentanţii la şedinţă.

Astfel, sâmbătă, de la orele 11,00, vom avea parte de trei astfel de jocuri decisive, aşteptate cu nerăbdare de către cei implicaţi, meciurile urmând să se dispute pe terenuri neutre, la Băicoi, Pleaşa şi Păuleşti, cu menţiunea că pentru această ultimă locaţie există şi varianta înlocuirii cu stadionul din Blejoi.

În urma tragerii la sorţi, iată care este programul partidelor de baraj:

– Băicoi: CS Valea Doftanei (locul 1 în Liga B, seria Câmpina) – Petrolul Ologeni (seria Teritoriu).

– Pleaşa: Olimpia Cireşanu (seria Mizil) – Tinereţea Izvoarele (seria Văleni)

– Păuleşti: Voinţa Bordeni (seria Slănic) – CS Negoieşti Brazi (seria Sud).

De menţionat că fiecare dintre echiple participante va achita câte o taxă de participare de 400 de ron (din care se vor achita baremurile de arbitraj, chiria terenurilor, asistenţa medicală).

Restructurare în sezonul viitor

Chiar dacă nu este stabilită oficial, 100%, schimbarea sistemului competiţional la judeţ, totuşi, sunt şanse mari ca, din toamnă, să se joace după o altă „piramidă”, revenindu-se la separarea echipelor de Liga B şi Liga C (care anul acesta au evoluat împreună, comasate în 6 serii).

AJF are în intenţie un format nou de sistem competiţional, cu 1 serie de Liga A, una de Superligă, două de Liga B şi 4 de Liga C – o decizie definitivă în acest sens urmând să se ia cel mai târziu la începutul lunii iulie.