Marcel Marin, Bogdan Chitic

De curând, la cocheta bază sportivă „Club Axa”, de la Strejnic, s-a desfăşurat etapa regională a „Cupei Kaufland”, rezervată angajaţilor lanţului de magazine din sistem. La startul întrecerii s-au regăsit 12 echipe, din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş şi Brăila, acestea fiind repartizate în două grupe de câte şase formaţii. Câştigătoarele celor două grupe ar fi trebuit să se întâlnească în barajul pentru calificarea la turneul final de la Bucureşti, dar Sporting Piteşti a lăsat locul echipei Posada Curtea de Argeş – câştigătoare în altă zonă regională, cea care avea să se recunoască învinsă de Transport Ploieşti, scor 1-2. Golurile învingătorilor au fost marcate de Dragoş Baldovin (2), în vreme ce pentru argeşeni a marcat George Pavel.

Clasament grupa A

1. Transport Ploieşti 13 puncte (+25)

2. Petro Frischer 13 puncte (+13)

3. Viitorul Micro 6 Târgovişte 9 puncte (+6)

4. 2000 Târgovişte 4 puncte (-8)

5. Tineretul Kaufland 4 puncte (-17)

6. Intersport Tico 0 puncte (-19)

Clasament grupa B

1. Sporting Piteşti 15 puncte (+22)

2. FC 41100 Ploieşti 12 puncte (+7)

3. Viitorul Însurăţei 9 puncte (+1)

4. Logistic Ploieşti 6 puncte (-6)

5. Ambalaje Ploieşti 1 punct (-12)

6. Voinţa FNP 1 punct (-12)

Parcursul echipei Transport Ploieşti:

2-2 vs Petro Fischer

5-0 vs 2000 Târgovişte

1-0 vs Viitorul Micro 6 Târgovişte

10-0 vs Tineretul Kaufland

10-1 vs Intersport Tico

Lotul formaţiei Transport Ploieşti: Cristian Feraru – Dragoş Baldovin (10 goluri), Valentin Grigore (8), Silviu Bucur (8), Valentin Alexandru (3), Constantin Eparu (1), Adrian Dobre, George Ganea. Antrenor: Mihai Silivestru.