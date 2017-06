Bogdan Chitic

În perspectiva noului sezon, în care va evolua în Liga a III-a, campioana judeţului Prahova, Petrolul Ploieşti, nu doar se întăreşte prin aducerea de jucători cu experienţă în eşaloanele superioare, ci se şi desparte de câţiva dintre fotbaliştii „din linia a doua”, în ediţia recent încheiată. Un exemplu în acest sens este portarul Claudiu Chiş (25 ani), sosit vara trecută pe „Ilie Oană” după ce a mai bifat experienţe la echipa din oraşul natal, FC Zalău, dar şi în tricoul celor de la Chindia Târgovişte, Juventus Bucureşti şi ACS Berceni. Cu apariţii sporadice în garnitura de start a „lupilor”, în condiţiile în care titularul incontestabil al postului de portar a fost Ionuţ Marinică, fotbalistul sălăjean prinzând doar câteva jocuri oficiale, la Breaza, scor 1-1, în campionatul Ligii A Prahova sau cu Unirea Teleajen, scor 7-1, în şaisprezecimile Cupei României, faza pe judeţ, Claudiu Chiş a dat curs ofertei venite de la CSA Steaua Bucureşti, formaţie care, din toamnă, va evolua în Liga a IV-a.

„Am avut mai multe oferte de la echipe din Liga a II-a, dar sunt în discuţii foarte avansate cu CSA Steaua. Este un proiect destul de ambiţios şi care promite. Pentru mine este foarte important acest transfer, având în vedere că am ocazia să lucrez cu nişte oameni mari. Chiar dacă vom începe din Liga a IV-a, condiţiie sunt chiar de primele două divizii”, a declarat Claudiu Chiş.

Noua echipă a Clubului Sportiv al Armatei a rămas cu sigla şi palmaresul Stelei, după procesul câştigat cu finanţatorul vicecampioanei României, FCSB, Gigi Becali, şi va fi pregătită de Marius Lăcătuş, cel care l-a monitorizat pe Chiş atât pe vremea când evolua pentru Juventus Bucureşti, dar şi în ultimul an, la Petrolul.

„Domnul Lăcătuş mă ştia şi m-a văzut apărând la Petrolul şi la Juventus. Mă bucur că sunt în atenţia lor. Deja m-am înţeles cu cei de la CSA Steaua şi mi s-a propus un contract pe patru ani, ceea ce arată că oamenii îşi doresc să investească în mine. În plus, obiectivul echipei este promovarea în fiecare an, până în prima divizie”, a mai spus Chiş care nu a uitat perioada petrecută la Petrolul. „A fost una dintre cele mai frumoase perioade din cariera mea. Suporterii ploieşteni sunt extraordinari şi ne-au purtat către victorie la fiecare meci”, a încheiat goalkeeper-ul de 25 de ani.

Până să semneze cu CSA Steaua Bucureşti, Claudiu Chiş se pregăteşte să susţină cel mai important examen din viaţa sa şi să se însoare, peste două săptămâni, la Zalău.